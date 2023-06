Glosa: Pozor na fintu politiků. Tváří se, že vědí víc

Víkendový zákaz jízd kamionů je zbytečný. Církvím se musí restituce zdanit a Miloš Zeman měl právo posadit do čela Ústavního soudu svého člověka. Zdá se vám něco z toho jako hloupost? Možná, ale ne obyčejná. Byla na ni analýza.

Politici se musejí umět prosadit, to je gros jejich byznysu. Jedna z nejpopulárnějších metod, jak dodat váhu vlastním slovům, je sáhnutí po slůvku ANALÝZA. Pokud mám na něco analýzu, jsem král. Na analýzu se nedá říct ani popel. Ó pardon, ona je na to analýza, tak to z obyčejného nápadu dělá něco důležitějšího.