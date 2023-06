„Analýza nemusí být na papíře.“ Data o víkendovém provozu kamionů nejsou

Řidiči některých kamionů by mohli jezdit po českých dálnicích i v neděli odpoledne. O poslaneckém návrhu Stanislava Blahy (ODS) by měla příští týden hlasovat Sněmovna.

Ani on, ani Ministerstvo dopravy ale nedokážou poskytnout jasnou odpověď na otázku, jak došli k závěru, že by se změna dotkla jen pár stovek kamionů.

Například podle předsedy dopravního podvýboru Ondřeje Lochmana (STAN) by byl efekt na dálnici mnohem viditelnější. Spediční firmy by podle něj plánovaly zastávku v Česku, aby se jich výjimka týkala, nebo budou řidiči sázet na to, že policie nedokáže zákaz v nepřehledné situaci efektivně vymáhat. Kamiony by tak v neděli zkrátka jezdily bez omezení.