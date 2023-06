Chce prolomit víkendový zákaz. Poslouchám názory kamioňáků, říká Blaha

Řidiči kamionů, kteří vezou zboží po České republice, by mohli výhledově na dálnicích a silnicích I. třídy jezdit i v neděli.

Počítá s tím alespoň pozměňovací návrh zákona, který předložil poslanec ODS Stanislav Blaha. Sněmovna by o něm mohla hlasovat koncem června.

Autor návrhu, jinak též člen hospodářského výboru a místopředseda podvýboru pro dopravu, už dříve na svém twitteru napsal, že v současné situaci řidiči „spěchají a šlapou na plyn, aby jízdu stihli“. „To logicky může vést k ohrožení bezpečnosti na dálnicích,“ poznamenal.

V rozhovoru pro Seznam Zprávy odmítá, že by za prolomením výjimky stál lobbing autodopravců.

Hlavním cílem je podle něj zatraktivnit povolání řidiče kamionů.

Navrhujete výjimku z omezení kamionové dopravy o víkendech. Jaké to podle vás přinese změny k lepšímu?

Těch změn, které od toho očekávám, je několik. Zaprvé každý zná dennodenní realitu v momentu, kdy řidiči musí kamiony povinně odstavit. Samozřejmě potom „přetékají“ odpočívky, kamiony stojí na nájezdu na odpočívadlo, na výjezdu, na sjezdu z dálnice, na každém trochu rozšířeném místě podél silnic I. třídy. Netvrdím, že to tento návrh zcela vyřeší, ale minimálně část kamionů bude mít možnost dojet do cíle, kde zboží vykládá.

Klíčové je, že se to netýká tranzitních kamionů. Každý den projede Českou republikou asi 50 tisíc kamionů a Ministerstvo dopravy na základě svých analýz očekává, že se toto opatření týká řádově nižších stovek kamionů.

Vy tu analýzu máte k dispozici?

Při tvorbě návrhu jsme to komunikovali s Ministerstvem dopravy a tato informace pochází od nich. Já to neumím autorizovat, proto na tom spolupracuji s ministerstvem. Neudělal bych nic, co by v tomto směru bylo kontroverzní a byl tam nesouhlas ze strany ministerstva. Informace pochází od Ministerstva dopravy. Předpokládám, že v Česku nebude této oblasti věrohodnější zdroj.

Jaké další pozitivní změny má váš návrh přinést?

Kromě efektu, že by to lehce odlehčilo odpočívkám, vidím zlepšení pracovních podmínek pro řidiče kamionů. Dost často musí relativně blízko domova ukončit svou cestu a počkat, až pomine zákaz jízdy a budou moci dorazit do cíle.

„Vidím zlepšení pro obce“

Není to naopak tak, že budou pracovat o to déle? Že zkrátka budou pracovat o víkendu?

Tak to není. Když nedokončí cestu, nemohou kamion opustit. Mají na starosti zboží, které vezou, zodpovídají za něj.

Často slyším argument, že se tím zatíží silnice II. a III. třídy. Je to právě naopak. Zákaz se vztahuje pouze na dálnice a silnice I. třídy. Na silnicích II. a III. tříd si řidiči hledají cestu do cíle v momentu, kdy nastane zákaz jízdy. Tady vidím zlepšení pro obce, které leží právě na těchto silnicích, které nejsou přizpůsobeny tomu, aby na nich jezdily těžké kamiony.

Další věcí je, že u nás chybí 25 000 řidičů kamionů. Jejich nedostatek způsobuje problémy v logistickém systému dopravy. Zaznívají argumenty: Tak to přesuňme na železnici. Ale všichni dobře víme, že železniční koridory jsou už dnes úplně na hraně a žádná větší přepravní kapacita tam vzniknout nemůže.

Je jasné, že se tím vláda musí zabývat. A zabývá se tím. Měly by vzniknout vysokorychlostní tratě, které minimálně velkou část osobní dopravy přesunou do těchto koridorů a uvolní tím místo pro železniční nákladní dopravu. Ale než se tak stane, uplyne řada let. Předchozí vlády to zkrátka zanedbaly.

Mluvil jste o odpočívkách, jako první argument zaznělo, že jsou plné a že tímhle způsobem se jim uleví…

Částečně, nevyřeší to tu situaci úplně.

Podle nedávné zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu k rekonstrukci D1 ale stát potřebné odpočívky nedostavěl. Není tedy řešením je dostavět než měnit zákon?

Řešením samozřejmě je odpočívky dostavět, ale je to stejné jako u železniční dopravy. Stát se snaží a intenzivně na tom pracuje, aby je dostavěl. Než se tak ovšem stane, uplyne poměrně dlouhá doba. Koncepce dálničních odpočívek je momentálně naplánována až do roku 2033, to je skutečně dlouhá doba.

Toto opatření ale nemá primárně řešit kapacitu odpočívek. To říkám jako jeden z podpůrných argumentů, že se jim částečně uleví. Hlavním argumentem je alespoň trochu zatraktivnit profesi řidiče. Alespoň trochu jim zlepšit pracovní podmínky, aby nemuseli třeba 200 km od domu čekat na to, až jim bude povolena jízda.

Okolní státy mají o víkendech mnohem přísnější omezení kamionů. Neměli bychom se s nimi srovnat namísto dalšího rozvolnění?

My jsme třeba v neděli benevolentnější než v sousedních státech. Například v Rakousku a Německu mají zákaz po celou neděli až do 22 hodin. Ale nad rámec toho, co mají okolní státy, my máme zákaz jízdy v době letních prázdnin v pátek od 17 do 21 hodin a v sobotu od 7 do 13 hodin.

Dokážu si představit hlavně ty páteční jízdy, kdy mají lidé možnost být celý víkend doma, ale my je zastavíme, přestože jejich cesta do cíle by mohla trvat hodinu nebo dvě. To vede k dalšímu negativnímu aspektu, že ve snaze to stihnout speěchají. To je potenciální nebezpečí pro toho řidiče i pro ostatní účastníky.

Myslím, že je to taková bouře ve sklenici vody. Že se předpokládá, že najednou budou silnice zaplaveny kamiony. Ty ale fakticky zůstanou odstaveny, jen část z nich – oproti těm 50 tisícům řádově malé stovky – by mohla dojet do cíle. Všechno ostatní zůstane stát.

Ještě k té legislativě v okolních zemích. Neměli bychom se spíš přidat k jejich přísnějšímu omezení víkendové kamionové dopravy?

Osobně bych i podpořil, abychom se v zákazu o neděli a státních svátcích přizpůsobili třeba Rakousku a Německu – od půlnoci do 22 hodin. S tím nemám vůbec žádný problém. Funguje to v okolních zemích, proč to neudělat u nás? Na druhou stranu my máme nad rámec toho ten pátek. Já pouze říkám, že i vzhledem k nedostatkům odpočívek je rozumné nechat řidiče dojet do cíle a vyložit zboží.

Zákaz jízdy kamionů v ČR a sousedních státech Období mimo prázdniny Období prázdnin ČR pátek – 17–21 sobota – 7–13 neděle, státní svátky 13–22 13–22 Německo sobota – 7–20 neděle, státní svátky 0–22 0–22 Rakousko sobota 15–24 15–24 neděle, státní svátky 0–22 0–22 Slovensko sobota – 7–20 neděle, státní svátky 0–22 0–22 Polsko pátek – 18–22 sobota – 8–14 neděle – 8–22 státní svátky 8–22 8–22 zdroj: Policie ČR

Jak jste se dostal k vytvoření toho pozměňovacího návrhu? S kým jste o něm jednal? Mluvil jste o Ministerstvu dopravy, proč to není součástí návrhu z dílny ministerstva?

Není žádným tajemstvím, že ministr Martin Kupka je z ODS. Samozřejmě vedeme debatu i s jeho pracovníky, kteří dochází na hospodářský výbor. A z těchto debat vznikají pozměňovací návrhy.

Proč to tedy nepodává Ministerstvo dopravy? Protože to nestihlo?

Ministerstvo dopravy předkládá vládní návrh, který projde všemi legislativními procesy. Potom vznikají širší diskuze a mohou být zapracovány další podněty, to jsou potom poslanecké pozměňovací návrhy. Vychází to tedy z diskuze a následně se k tomu ministerstvo vyjadřuje v rámci legislativního procesu. Svoje stanovisko dávají jak pro hospodářský výbor, tak i pro návrhy, které zazní na plénu.

Tento návrh prošel hospodářským výborem s kladným stanoviskem. Když dnes slyším, že ANO pro to hlasovat nebude, tak to samozřejmě respektuji, ale v tom případě nechápu, proč pro to hlasovali na hospodářském výboru.

S kým ještě jste se o pozměňovacím návrhu bavil? S jakými organizacemi?

Určitě narážíte na to, co opakovaně zaznívalo od pana poslance Lochmana: že jsme zlobbovaní ČESMAD (Sdružení automobilových dopravců, pozn. red.). Já jsem se s nikým z ČESMAD nesetkal a dost mě udivuje, že je někdo schopen toto říct.

Mám mezi známými i lidi, kteří jsou zaměstnáni jako řidiči kamionů. Rád poslouchám jejich názory, co jim komplikuje život.

Co si budeme povídat, kamiony jsou často ostatními účastníky silničního provozu vnímány velmi negativně, ale na druhou stranu všichni chtějí, aby zboží, které si objednají na e-shopu, dostali včas. Je jasné, že pokud nemáme jiné možnosti, jak zboží dostal z bodu A do bodu B, tak holt musí jezdit kamiony. Taky bych si přál, aby se většina zboží raději přepravovala ekologičtěji, po železnici.

Kritika zaznívá třeba také od Svazu měst a obcí. Jeho předseda František Lukl váš pozměňovací návrh odmítá. Proč jste ho s nimi nekonzultoval?

Co všechno je potřeba konzultovat se Svazem měst a obcí? Já jsem podal návrh, který prochází legislativním procesem, je mu věnována velká pozornost, diskutuje se ve veřejném prostoru. Že si předseda Svazu měst a obcí něco myslí, neznamená, že si já nemohu myslet něco jiného.

Máte pro svůj návrh vyjednanou podporu ve Sněmovně? Zmínil jste Ondřeje Lochmana, předsedu podvýboru pro dopravu a zároveň člena koaličního hnutí STAN, který se vyjádřil odmítavě. S kým ve Sněmovně počítáte?

To nedokážu říct. Žádnou extra podporu jsem pro to nevyjednával, to říkám zcela otevřeně. Na hospodářském výboru to bylo projednáno s kladným stanoviskem. Hlasovali pro to nejen zástupci koalice, na hospodářském výboru to mělo i podporu opozice.