Víkendová úlitba pro kamiony na dálnici? Řidiči to budou obcházet, míní kritici

Zatímco nyní nesmějí kamiony na dálnice a silnice I. třídy v neděli a o svátcích mezi 13:00 a 22:00 (během letních prázdnin se omezení vztahuje i na část pátku a soboty), podle návrhu poslance ODS Stanislava Blahy by řidiči mohli – i v době zákazu – dovézt zboží do cíle na území Česka a poté se pohodlně vrátit zpět domů.

Narážel na to, že například v Německu, Rakousku či na Slovensku nesmějí v neděli a o svátcích kamiony na dálnice od půlnoci do 22. hodiny. Striktnější omezení platí i o prázdninách.

Dopravci naproti tomu vítají návrh s otevřenou náručí. Podle Martina Felixe, mluvčího sdružení autodopravců ČESMAD, by to řidičům výrazně pomohlo. Obavy, že by mohly změny provozu spíše uškodit, nesdílí. „Debata o zvýšené dopravě a nehodovosti je úplně mimo,“ řekl Seznam Zprávám.

V tom je s ním zajedno Matúš Šucha, odborník v oblasti lidského faktoru v dopravě, který se přiklání spíše k celkovému zkvalitnění infrastruktury. „Nedá se říct, že je to úplně špatně, ten problém to ale podle mě úplně neřeší,“ okomentoval návrh.

Blahův návrh sice vnímá poměrně pozitivně, i on má ale obavy, že řada řidičů bude případné rozvolnění zneužívat. „Myslím, že by to pomoct mohlo, ale bude těžké to uhlídat. Pokud ta organizace nebude dobrá, tak by to mohlo spíše uškodit,“ upozornil Kumpošt.