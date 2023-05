„Absurdistán,“ kritizují obce vymáhání pokut na dálnicích

Má to však háček. Drahé zařízení zatím účel plní na jediném místě české dálniční sítě. A to na D2 poblíž Židlochovic na Brněnsku.

Jenže i ve městě, které jako jediné přetížená auta na základě digitálních dat pokutuje, mluví kriticky. „Je Absurdistán, co stát dělá směrem k obcím, které mají vymáhání vykonávat. Podle mě někteří úředníci zjevně nechtěli, aby projekt fungoval. Vymýšlejí překážky, proč nám nemohou poskytnout potřebná data,“ sdělil pro Seznam Zprávy starosta města Jan Vitula (Vaše Židlochovice).

Je to v rozporu s vyjádřeními Ředitelství silnic a dálnic, které část viny za nefunkční systém hází na obce. „Základním problémem je neochota obcí s rozšířenou působností vybírat pokuty, protože se jedná o velmi náročnou činnost s nízkým výnosem pro obce. Z tohoto důvodu zůstává většina námi zjištěných přestupků bez udělené pokuty,“ sdělil mluvčí ŘSD Jan Studecký.

„Problém je například s vyhledáváním v databázi povolení nadměrných nákladů, kterou spravuje Ministerstvo dopravy. Slibovalo centrální systém. Dodneška nefunguje, i když jsem na to sama několikrát upozornila,“ uvedla tajemnice židlochovického úřadu Ivana Kejřová.

Podle Ministerstva dopravy mají obce databázi k dispozici. „Je ovšem pravda, že tato databáze s ohledem na svůj věk má své limity především u vyhledávání, kdy lze hledat dle SPZ, ale již nelze jednoduše omezit například datum, ve kterém by hledané povolení mělo být platné. Toto se změní v souvislosti s plnou elektronizací procesu povolování nadměrných přeprav, která bude účinná od března 2024,“ uvedl mluvčí ministerstva František Jemelka.

Obci ale chybí třeba i přístup k databázi velkých technických průkazů. „Vymýšlejí důvody, proč nám data nemohou poskytnout. Podle mě je to nesmysl, protože jde o výkon státní správy,“ namítl starosta Vitula.

Židlochovice přitom jako jediné pokuty reálně vymáhají. „Vedení obce se k systému postavilo tak, že máme udělat všechno pro to, aby fungoval. Postavili jsme se k úkolu čelem a udělali, co se dalo,“ doplnila tajemnice.

Rok 2023 - 382 uložených pokut (do 30.4.)

„Nemůžeme se opřít o evropskou směrnici jako při zasílání pohledávek vůči přestupcům z radarů v rámci EU. Žádná směrnice nám neumožňuje náhled do nějakého systému, který eviduje kontaktní údaje k provozovatelům aut. Údaje si musíme dodatečně vyžádat od provozovatele mýtného systému,“ řekla tajemnice.

„Často jsou to cizinci, kteří nepřebírají poštu, nejsou kontaktní na adresách ze systému. Nicméně jezdí k nám pravidelně. Začneme nyní využívat funkci opatrovníka, který v řízení zastupuje pokutovaného. Prostřednictvím celní správy a policie pak na tyto přestupce můžeme přímo na dálnici dosáhnout,“ doplnila. Novou možnost dává obcím legislativa.

Výběr pokut od zahraničních řidičů v Židlochovicích nulový není. „Kde se podaří údaje získat a pokutu odeslat, tak často provozovatel platí. Není si totiž jistý, co se s jejich autem stane, když znovu na dálnici přijede,“ říká Vitula.

Ministerstvo slibuje změny. „Co se týče zahraničních vozidel, ty pro obce ztotožňujeme přes Systém elektronického mýta, prozatím ručně, ale i publikaci těchto dat a možnost jejich on-line kontroly ze strany obcí připravujeme, neboť to bude další významné usnadnění práce,“ reagoval Jemelka.

„Na rozdíl od rychlostních radarů je tato technologie komplikovaná. Případy jsou individuální. Patnáct procent na rovinu vůbec nepokrývá náklady. Stát nás navíc demotivuje, když řekne: Vy jste si vybrali pokuty, tak vám snížíme příspěvek na státní správu. Ani se nedivím ostatním obcím, že se do toho nehrnou,“ vysvětlil Vitula.

„U nás můžeme mluvit o desítkách tisíc přestupků, které by někdo musel ve správním řízení administrovat. Vyžaduje to nastavené informační systémy a desítky úřednických míst. Systém musí být samofinancovatelný. Máme asi oprávněné obavy, že by výnos z pokut pro město možná ani nepokryl náklady spojené s administrativou,“ řekl primátor pro Seznam Zprávy.