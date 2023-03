Budeme konečně stavět dálnice rychleji? Záleží, na co kývnou poslanci

V Česku máme jedny z nejsložitějších a nejdelších povolovacích procesů. To brzdí investice i ekonomický rozvoj, zvlášť v této krizové době.

Ačkoliv téměř každá novela stavebního zákona chce procesy zrychlit a zjednodušit, ne vždy tomu návrhy odpovídají. Ani ten z dílny MMR v tomto směru nebyl dokonalý a nepřinášel kýžené zjednodušení. Naštěstí si je vláda některých nedostatků vědoma. I proto se Svaz průmyslu a dopravy ČR zapojil do Platformy pro zdravý stavební zákon, ve které jsme se spolu s ostatními organizacemi a odborníky snažili prosadit některé úpravy novely, které by měly přispět ke zrychlení a zjednodušení.

Poslanci tak budou tento pátek rozhodovat o tom, co vše bude koordinováno, co vše bude integrováno, na jakých úřadech se budou jednotlivé stavby povolovat, za jakých podmínek, co bude možné stavět i bez povolení, jaká města budou mít své vlastní stavební předpisy nebo jak moc budou ostatní účastnící moci zasahovat do stavebního řízení.

Hlavně rychle

Dobrá zpráva je, že se pravděpodobně výrazně změní povolování klíčových staveb, např. dálnic, železnic, velkých průmyslových ploch, ale i elektráren nebo obnovitelných zdrojů nad určitý výkon, přenosové soustavy či zásobníků plynu. Na tomto je široká shoda napříč Sněmovnou. Nově by je měl povolovat specializovaný Dopravní a energetický stavební úřad (DESÚ) organizačně podřízený Ministerstvu dopravy.

Nyní se i takové velké nebo strategické stavby povolují na jednotlivých stavebních úřadech, které povolují běžně méně složité stavby nebo rodinné domy. Co úřad, to jiní úředníci, kteří se s takovými stavbami běžně ani nemusí setkat, a mají proto rozdílné požadavky na dokumentaci i vyjádření dotčených orgánů.

Nový specializovaný úřad by měl být na tyto stavby připraven. Měl by mít dostatek odborníků, kteří se na ně specializují. Zároveň by měl DESÚ rozhodovací praxi především sjednotit. Pro Svaz průmyslu je zásadní, aby tento speciální úřad opravdu naplno fungoval již od 1. 1. 2024. Jeho start se totiž několikrát odložil a měnila se i struktura úřadu, protože se zjistilo, že není zajištěn ani rozpočet, ani personální zázemí, proto se nyní odkládá na rok 2024.

Poslanci by také měli podpořit návrh, který mění příslušnost řady staveb, aby je povoloval vyšší úřad než dnes, ať už je to DESÚ nebo krajský úřad. U prioritních staveb by to mělo zajistit alespoň částečně větší odbornost, jednotnost rozhodování a snad i rychlost povolování.

Bohužel pod DESÚ ani pod krajský úřad, nebude spadat povolování výstavby telekomunikačních sítí, které by dávalo velký smysl. Jsou to stavby, které jsou téměř stejné a přitom na ně mají různé stavební úřady v povolovacích řízeních různé požadavky a výklady.

Kontrola, kde není co kontrolovat

To, co stavby nejvíce zdržuje, je množství povolení, které musí stavebník oběhat a získat razítko. Počítá se i s větší koordinací, bohužel se ale ustoupilo od ambice větší integrace jednotlivých řízení. Za Svaz průmyslu i Platformu pro zdravý stavební zákon podporujeme například návrh, na kterém se shodly vlastně všechny politické strany, a který všechna závazná stanoviska k povolení stavby s výjimkou procesu EIA koordinuje do jednoho. Ačkoliv jsme chtěli větší integraci podle původní rekodifikace stavebního zákona s jedním nezávislým stavebním úřadem a jedním razítkem, je výsledné znění stále významný pokrok.

Zároveň ale doufáme, že budou přijaty další dílčí náměty posilující integraci, ať už zkrácení lhůt či posuzování veřejných zájmů. Důležité je také zajistit kontinuitu pražských stavebních předpisů. U některých specifických staveb také chceme, aby se odstranila zbytečná administrativa. Například by neměly být závěrečné kontrolní prohlídky u těch podzemních staveb, u kterých není co fyzicky kontrolovat.

Poslanci mají v rukou i návrh, který zajistí takové zjednodušení, že se stavba nebude muset vůbec povolovat. Týká se to např. tzv. přípojek k distribuční soustavě, kdy povolování trvalo daleko déle než samotné připojení. I to je jeden z problémů, který výrazně zdržuje rozvoj obnovitelných zdrojů.

Poslanecké výbory už o pozměňovacích návrzích hlasovaly. Už tedy máme přibližnou představu, že stavební zákon nabyde podoby, kterou jsem nastínil. Jak se ale ve výsledku procesy zrychlí, ukáže až čas.