Opravenou D1 ničí přetížené kamiony. Úřady se hádají, kdo za to může

Byla rozdělena do 21 úseků mezi mimoúrovňovými křižovatkami v délce od tří do téměř 15 km. ŘSD vypsalo celkem 21 zakázek.

Úřady se ani neshodnou, kolik takových přestupků do Jihlavy doputovalo. Podle zprávy NKÚ do ukončení kontroly silničáři prostřednictvím lístků předali 448 podnětů k zahájení řízení o přestupku.

Pro dopravního experta Romana Budského z Platformy Vize 0 je nepochopitelné, že stát nezahrnul vysokorychlostní vážení do modernizace D1. „Měli jsme dát jasně najevo, že se nevyplatí jezdit Českem přetížený, protože to budeme velmi přísně trestat. To se nestalo. Po Evropě se obecně ví, že jsme v tomhle extrémně benevolentní. Je to problematické i z hlediska bezpečnosti, protože zabrzdit přetížený kamion znamená také metry navíc,“ řekl.