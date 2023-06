„Utratili peníze za něco, co nepoužívají.“ Kontroloři prověří vážení kamionů

Vysokorychlostní váha stojí mezi 11 a 15 miliony korun. Speciální zařízení má odhalit přetížené kamiony a pokutami odradit přepravce od ničení dálnic.

Ačkoliv už stát nechal moderními rámy osadit šest dálnic a chlubí se, že je evropským premiantem, systém výběru pokut za desítky milionů korun je až na výjimky děravý.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) přesto dál pořizuje a plánuje další váhy. Na začátku května zařízením silničáři osadili D48 u Frýdku-Místku, další rám vyroste na D4 u Černošic. Obce, které mají administraci přestupků na starosti, zmiňují řadu nedořešených překážek.

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) chce podle zjištění Seznam Zpráv systém prověřit. Na problémy narazil už při kontrole modernizace D1. A začátkem května na ně upozornil v kontrolní zprávě.

„Při této kontrole jsme téma nakousli a chceme se mu věnovat samostatnou kontrolou,“ uvedl člen kolegia NKÚ Jan Málek. Dopravní agendu má na starosti. Seznam Zprávám řekl, že do kontroly chce zahrnout i telematiku silniční sítě obecně.

Data odesílala jen dva měsíce

Kontroloři přišli na problémy s váhou na D1 u Jihlavy, když prověřovali kvalitu modernizace páteřní české dálnice. Zjistili, že zařízení loni odesílalo data o přestupcích jen dva měsíce. Pak přestalo fungovat, oficiálně kvůli vadnému napájení.

„Že se to porouchá, to se stát může, ale čekal bych, že porucha bude za 14 dní opravená. Pak zjistili, že mají za dva měsíce 17 tisíc přestupků, které nejsou schopni zpracovat, a celé to zavřeli, že to dělat nebudou,“ pozastavoval se nad nefunkční váhou prezident NKÚ Miloslav Kala.

Podivuje se také, že stát dál nakupuje a plánuje váhy, i když nejsou dořešené důležité systémové náležitosti. Například až po zveřejnění závěrů kontroly na D1 ministr dopravy Martin Kupka (ODS) přislíbil zvýšit obcím podíl z vybraných pokut na dvojnásobek, tedy ze ze současných 15 procent na 30 procent.

„Kdyby naše kontrola nepřišla, tak by tam váhy stály. Všichni bychom si mysleli, že se váží, nikdo by nevážil, nikdo by nepokutoval a jezdilo by to pořád dál,“ uvedl Kala pro Seznam Zprávy.

Ředitelství silnic a dálnic se brání, že systém neslouží jen pro přímo penalizaci, ale také jako předvýběr pro policisty a celníky v součinnosti s Centrem služeb pro silniční dopravu. „Provádí nízkorychlostní kontrolní vážení, při kterém jsou využívány vysokorychlostní váhy pro předvýběr. Efektivita této činnosti se právě při přítomnosti vysokorychlostní váhy zvyšuje,“ reagoval mluvčí ŘSD Jan Studecký.

Vysokorychlostní vážení na českých dálnicích Kde už jsou váhy: D1 (příslušná ORP Jihlava) D2 (Židlochovice) D5 (Nýřany) D8 (Lovosice) D35 (Olomouc) D48 (Frýdek-Místek) Kde se staví: D4 (Černošice) Poznámka: ŘSD uvedlo, že chce v příštím roce nechat postavit minimálně další čtyři zařízení.

Ředitel silničářů Radek Mátl se však v nedávném podcastu chlubil, že je Česko evropským průkopníkem v přímé penalizaci bez následného statického vážení na odpočívkách. Mechanické vážení s předvýběrem běžně funguje na většině starého kontinentu.

Obcím chybí potřebná data

V Česku fungují i moderní vysokorychlostní váhy sestávající ze soustavy senzorů a kamer. Problém spočívá ve vymáhání pokut. Digitální data o přestupcích chodí do příslušných obcí a měst poblíž dálničních vah. Samosprávy však spílají řadě technických i legislativních překážek.

Potvrzují to i ve Frýdku-Místku. Váha bude „hlídat“ nově vystavěný obchvat. Zatím nefunguje. „Jde o špatnou provázanost systémů, zejména na straně Ministerstva dopravy a Ředitelství silnic a dálnic. Nedostáváme v dostatečném rozsahu potřebná data pro řešení přestupků. Povinnost městu nic konkrétního nepřináší, pouze administrativní zátěž,“ namítla mluvčí města Jana Musálková Jeckelová.

Výběr pokut nefunguje ani v Nýřanech na Plzeňsku. Administrativně zastřešují váhu na D8. „Za stávajícího průběhu správního řízení bychom museli zaměstnat okolo 50 přestupkářů. Kde je vezmeme? Kam je umístíme?“ podivil se tajemník městského úřadu Lubomír Šilhavý.

Města také zmiňují nedořešené dohledání zahraničních šoférů a firem i neprovázaný informační systém. Rovněž jim chybí automatizovaný režim, který rozřadí přestupky podle jejich závažnosti nebo podle hmotnosti aut.

Podle kontrolorů z NKÚ by se stát, respektive ministerstvo mělo zamyslet i nad tím, jaká data k řádnému správnímu řízení skutečně potřebuje a která jsou nadbytečná a vyřízení pokud komplikují.

Výjimka v Židlochovicích

Ostatně i k přislíbeným změnám v dělení výnosů z pokut jsou obce, kterých se to týká, skeptické. „Zcela určitě to přispěje ke spravedlivějšímu dělení pokut. Je to ovšem pouze jeden ze střípků v mozaice problémů spojených se systémem automatizované detekce přestupků,“ uvedla mluvčí olomouckého magistrátu Radka Štědrá.

Město má řešit prohřešky z D35, ani tam výběr nefunguje. „Pokud chcete přestupky automatizovaně detekovat, pak také musíte mít funkční systém pro jejich automatizované zpracování, vyhodnocování, administrování, abyste mohli efektivně ukládat přestupcům sankce. A ten zatím bohužel stále není k dispozici, nicméně postupně se rodí jeho dílčí části,“ doplnila Štědrá.

Výběr pokut částečně funguje v Židlochovicích na Brněnsku, u D2. Loni tam vybrali přes 16 milionů korun. Také tam však kritizují řadu zmíněných překážek při vymáhání.

Ministerstvo chce změnit výběr pokut od zahraničních přepravců. „Částku ukládanou příkazem na místě navrhujeme snížit na polovinu oproti pokutě ve správním řízení. Vedle toho se nově umožní postih i nepodnikajících fyzických osob coby provozovatelů uvedených vozidel nebo jízdních souprav, a to proto, aby stávající právní úprava nemohla být obcházena,“ upřesnil šéf rezortu Kupka.

Podle Kaly silničáři postupovali podobně jako nemocnice, které pořídily drahý přístroj, ale pak ho nechaly stát na dvoře. „Nebudu posuzovat, jestli ten přístroj potřebují, nebo nepotřebují. Oni neměli vzít státní peníze a neměli je utratit za něco, co nepoužívají. Silničáři se sami rozhodli, že vážení bude stěžejní, tak ať to dotáhnou do konce,“ uvedl.

Silničáři váhy nakupují v samostatných výběrových řízeních. „Soutěžíme jednotlivé lokality. Jednak dosud nebyly zkušenosti s provozem takového zařízení a dále pokud to bylo možné, využívali jsme plánované opravy vozovek, abychom ušetřili na obnově vozovky a spojili dopravní omezení,“ vysvětil Studecký.