Demolice nejrizikovějšího místa nové D1 se odkládá. Most nemá majitele

Více než 40 let starý nadjezd poblíž Řehořova stojí na 126. kilometru dálnice. Stavební normy klasifikují stav mostů do sedmi kategorií, kdy číslice jedna značí bezvadný stav a sedmička havarijní.

Městsys ovšem vlastnit nadjezd nechce. Obává se, že by opravy a údržba příliš zatížily obecní rozpočet. A místní to nechtějí ani z principu. „Bývalý režim nadjezd na začátku 80. let vybudoval jako náhradu za zaniklé polní cesty. Kompenzoval lidem stavbu D1. Po konci životnosti mostu úřady jen řeší, že nadjezd bez náhrady zdemolují. Je to zoufalé,“ sdělil pro Seznam Zprávy iniciátor petice a právník Jan Rathouský.