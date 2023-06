Vlevo dole: Pavel se hledá, Babiš se hlásí jako nový Orbán. V létě bude peklo

„Docela mě baví se zamýšlet nad alternativní realitou, jak by vypadala česká politika, pokud by se Andrej Babiš přece jen prezidentem stal. Můj hlavní tip: Rozpadlo by se hnutí ANO. Asi bychom se dočkali Čau lidi z korunovace Karla III. A myslím, že by nedopustil, aby měl Miloš Zeman kancelář v ložnici, nechal by ho dožít v Lánech,“ glosuje Václav Dolejší.