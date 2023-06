Vlevo dole: Piráti dali ultimátum, kterého se sami bojí

Co to vlastně znamená, když si Piráti odhlasují, že „setrvání Pavla Blažka na postu ministra spravedlnosti ohrožuje důvěru ve spravedlnost“? Chtějí jeho konec? A co se stane, když Blažek neodejde – půjde strana do opozice? Téma pro politický podcast Vlevo dole.