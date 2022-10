Šťastný podcast: Vzpomínáme na nejšťastnější chvíle českých dějin

„Taky se narodila moje žena, což je pro mě důležitější než ciabatta, a dokonce možná i než ten Arteta,“ reaguje Jindřich Šídlo, „a pak je tu jedna velmi důležitá a radostná zpráva, na kterou bychom neměli zapomínat – umřel Brežněv. Čímž byl zahájen nejoblíbenější televizní pořad Československé televize 80. let ‚Kremelské pohřby‘.“

„Tak aspoň to tehdy zkvalitnilo televizi,“ dodává producent Ondřej Lasák.

Pozitiva jsme našli i na roce 2012. Třeba to, že neskončil svět.

„To vlastně bylo strašné zklamání,“ vzpomíná Lasák, „pořád to někdo dokola opakoval, že se to stane, určitě se to stane – a nic.“