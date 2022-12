Umělá inteligence je snem pro plagiátory. Děti by se s ní měly naučit zacházet

Systém ChatGPT způsobil podobné ohromení jako umělá inteligence, která umí generovat obrázky na základě textového příkazu. Tahle AI ale osloví spíš lidi, kteří jsou zaměření na písmenka – jde o neuronovou síť, která je z naučeného obsahu schopná komunikovat s člověkem, odpovídat na otázky, vyprávět příběhy, a dokonce i vymýšlet vtipy.

Jestli bude ChatGPT konkurencí pro internetové vyhledavače a jestli ho budou zneužívat děti ve škole, řeší v nejnovějším dílu Stopáže Jan Kordovský s redaktorem Seznam Zpráv Pavlem Kasíkem.

Tento týden sociální sítě explodovaly screenshoty systému ChatGPT, který, zjednodušeně řečeno, odpovídá na otázky lidí. Jaký je rozdíl mezi tím, když položím otázku, proč jsou rajčata červená, do vyhledávacího pole na Seznamu a když se zeptám tohoto robota?

Když otázku zadáš do tradičního vyhledávače, dostaneš hromadu odkazů na stránky, které jsou vybrané ze všech stránek na internetu. Seřazené podle toho, jak si vyhledávač myslí, že to odpovídá tvému dotazu. Na tu stránku pak klikneš a uvidíš, co tam napsal člověk, který tu stránku formuloval. Oproti tomu konverzační robot ChatGPT si představí, jak by vypadala člověkem utvořená odpověď na tvoji otázku. Vypadá to, jako kdybychom se bavili s chytrým kamarádem nebo s někým, kdo se nám opravdu snaží pomoci a snaží se s námi komunikovat velmi věcně.

A kde ten model bere data? Dnes jsem se ptal, co znamená slovo formule v seriálu Formule 1 a přesně mi to vysvětlil. Jak se to ten robot dozví?

Neuronová síť to ví podobně jako vyhledávač – uložila si do databáze spoustu textů a v nich pak vyhledává něco, co odpovídá dotazu. Taky si hromadu textů nastudovala – což není to stejné jako uložila – a díky tomu dokáže text doplnit tak, aby dala dohromady smysluplnou odpověď.

