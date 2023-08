ČNB trhne kormidlem a další den úroky sletí dolů. Promeškat to bude drahé

Základem je nenechat peníze ohlodávat stále ještě vysokou inflací na běžném účtu. To stále ještě dost Čechů dělá. V červnu leželo na běžných účtech zhruba 1,3 bilionu korun z celkových 3,5 bilionu korun, které mají domácnosti uložené v bankách. „Pokud ještě máte peníze na běžném účtu s úrokem kolem 0 %, dejte si to aspoň na spořicí účet. Nejste dobrodinec, který chce sponzorovat banku,“ radí investor.

Ve snaze utéct před vysokou inflací lidé část úložek přeposlali na lépe úročená konta. V posledních měsících se ale příliv korun na termínované účty zastavil. „Kdo to chtěl udělat, už to udělal. A vždycky je spousta lidí, kteří se o své peníze prostě nestarají,“ vysvětluje změnu trendu Žalman.

Kdo chce peníze ze „spořáků“ a „termíňáků“ přesunout do dluhopisů nebo akcií, neměl by promeškat klíčový okamžik. „Musí to udělat dřív, než ČNB sazby sundá, protože pak už bude pozdě, pak už to bude drahé,“ varuje Lubor Žalman.