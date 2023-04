Můžeme postavit sto tisíc bytů ročně, ceny to stejně nesníží, říká expert

Stát pošle do konce roku 800 milionů na výstavbu nájemních bytů. Od pondělí se lze hlásit s projekty. „Za to se postaví maximálně stovky bytů, horentní ceny to nesníží,“ říká expert na bydlení Libor Ostatek z Broker Trust.

Explozi cen bydlení zažilo Česko zejména během pandemie. Ceny nemovitostí ovšem rostou nezdravě už zhruba deset let. Mezi roky 2013 až 2021 vyrostly reálně o 63 %. Často zaznívá argument, že problém vyřeší masivní výstavba.

Think tank IDEA při CERGE-EI publikoval ovšem nedávno studii, ze které vyplývá, že výstavba bytů obcemi změní v bytové krizi jen málo. Aby měla výstavba na ceny bydlení výraznější vliv, musel by bytový fond v Česku vyrůst o pětinu. To znamená, že by se tu každý rok muselo stavět přes 100 tisíc bytů.

Podle Libora Ostatka z Broker Trust by ani takové množství cenám dolů nepomohlo. „Pokud by bylo na trh vrháno 100 000 nemovitostí ročně, ani to by nemuselo vést k tomu, že byty zlevní,“ říká. Stovka tisíc bytů se ale v Česku za rok nepostaví ani náhodou. Takové množství tu vzniklo naposledy během stavebního boomu v roce 1975. Aktuálně se nestaví ročně ani polovina.

Jak má vypadat státní podpora výstavby bydlení? Ministerstvo pro místní rozvoj poskytne na podporu výstavby nájemního bydlení letos 800 milionů korun. Do roku 2025 hodlá uvolnit celkem 3 miliardy. Podpora se bude skládat ze dvou částí, dotace do maximální výše 25 procent a z výhodného úvěru. Celkem může dosáhnout až 90 procent nákladů. Jedná se o návratný finanční nástroj. Peníze se budou do systému postupně vracet a podpoří další výstavbu. Půlmiliarda půjde na projekty obcí. Tři sta milionů na projekty developerům a jiným veřejným institucím, jako jsou třeba charity. Čtvrtina bytů bude muset být postavená jako nájemní. Obce je přednostně budou nabízet například samoživitelkám a samoživitelům, seniorům nebo veřejně prospěšným profesím, které v obci chybí, to znamená například zdravotníkům, hasičům nebo učitelům. Zdroj: MMR

„Zaplaťpánbu za paneláky z Husákovy doby, aspoň nějaký bytový fond tu je. Ale 100 tisíc je extrém. Stabilně se pohybujeme mezi 30 až 40 tisíci zahájenými byty ročně, podle toho, jaký je ekonomický cyklus. Měli bychom se pohybovat nad 50 tisíci,“ říká v podcastu Ostatek.

Na výstavbu chybějících bytů stát v letošním roce pošle 800 milionů. Do roku 2025 by pak na rozšíření bytového fondu mohly směřovat až tři miliardy korun. I když je trend navyšování poměru obecních bytů podle Ostatka pozitivní, peníze dostupnost bydlení nezmění. „Je to skutečně málo. Vznikne z toho relativně málo bytů. Je to ale jenom část podpory,“ říká.

Ani efekt dotovaných půjček na bydlení nebyl podle Ostatka valný. „V minulých letech se dávalo nejdřív 600 pak 700 milionů ročně na dotované půjčky. Řídil to úřednický státní aparát. V situaci, kdy tu máme rozvinuté třicetileté hypoteční bankovnictví, mi to přišlo jako rozmar. Rád bych viděl návratnost, a jak lidé splácejí.“

