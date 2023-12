Vlevo dole: Budeme mít dřív euro, nebo manželství pro všechny?

A publikum to vzalo opravdu ze široka. Zajímalo je třeba, jestli by si premiér neměl pořídit nějakého Marka Prchala. „Lepší komunikační tým by asi mít měl, ale už mě ta adorace Babišových marketérů trochu štve,“ říká Václav Dolejší.

A vidí oba podcasteři v české politice něco pozitivního? Lucie Stuchlíková doufá, že zase bude lépe. „Mě už trochu žerou ty černé scénáře. Co je dobré, to my Češi považujeme za samozřejmost. Na to ostatní si rádi stěžujeme. Ale věřím, že to nějak zvládneme,“ dodává Václav Dolejší.