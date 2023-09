Vlevo dole: Se Slováky si neví rady ani Prchal. Čeští dinosauři fandí Ficovi

U Miloše Zemana to dává smysl, Fico je přece jen sociální demokrat. Diametrálně se ale rozcházejí v názorech na Rusko a konflikt na Ukrajině. „Ale možná to Zeman až takto do detailu nepromýšlí. A prostě vidí politika, který mu připomíná staré dobré časy,“ myslí si Lucie Stuchlíková.