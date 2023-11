Vlevo dole: Fiala na nákupech? Poradci na něj spáchali atentát

Premiér Petr Fiala se vydal mezi regály supermarketů v Německu a Česku a NEUVĚŘÍTE, CO SE STALO! Zjistil to, co všichni dávno víme – že v zahraničí je jídlo levnější a ve větších baleních. O kvalitě nemluvě.

„Pikantní je, že to zveřejnili ve chvíli, kdy premiér odletěl do Afriky – je to takový africký atentát,“ říká Václav Dolejší a dodává: „Mě nejvíc překvapilo, že profesor se pustil do poněkud šaškovského žánru, jímž vždycky tolik pohrdal. A také to, že řeší ceny potravin, zatímco teď všechny spíš děsí ceny elektřiny.“