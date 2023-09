Vlevo dole: Modernizace vázne. Co raději vsadit na skanzen jako Hoštice?

Kdyby se Česko měnilo podle toho, kolik modernizačních strategií různé vlády sepsaly, pak už je země inovačním lídrem Evropy, ne-li celého světa. Jen si vzpomeňme na Babišovu strategii po názvem Country for the Future nebo aktuální Fialův plán nazvaný Restart Česka: hlavní křižovatkou Evropy do deseti let.