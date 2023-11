Vlevo dole: Nikam dnes nechoďte. Není co slavit, totalita je tu pořád

Možná se dnes chystáte slavit 17. listopad, ale ještě než vyrazíte do ulic, tak vám podcast Vlevo dole vysvětlí, že to vlastně nemá smysl. Řada politiků v čele se šéfem ANO Andrejem Babišem totiž v posledních měsících odhalila, že totalita je v Česku stále.

„To je skoro případ pro psychologa. Asi se to dá pochopit tak, že už věci neřídí, neovládá, nemá pevně v rukou. On a jeho hnutí přišli o moc, nestal se prezidentem, u soudů se mu nedaří, musí se omlouvat Kalouskovi, Agrofert jednou musí vracet dotace, jindy zas doplácet daně. Prostě strašný svět,“ míní Václav Dolejší.

Babiš, který na vlastní kůži skutečnou totalitu nikdy nezažil, oznámil, že půjde do ilegality. A v příští kampani vsadí právě na to, že „bude říkat lidem pravdu“.

Šéf ANO v tom ale zdaleka není sám. S prohlášeními o tom, že ve skutečnosti žijeme v totalitě, se předhánějí i další politici – z SPD, Trikolory, ale i z míst, odkud by to člověk nečekal.

„Těch totalit tu navíc máme hned několik druhů. Jen si to vezměte: totalita nová, genderová, zelená, bruselská, covidová, politické korektnosti. No prostě obkličuje nás to ze všech stran,“ dodává Lucie Stuchlíková.