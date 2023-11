Kalousek: Vykali jsme si, ale vždycky jsem mu mohl říct Karle, běžte do…

Vzpomínání na Karla Schwarzenberga a tesání jeho pomníku už možná působí jako kýč, jemuž by se kníže nejspíš zasmál. Do podcastu Vlevo dole jsme pozvali Miroslava Kalouska, který se se Schwarzenbergem sešel v TOP 09, a požádali ho, aby zavzpomínal nejen na jejich společné chvíle v politice.

„Typický večer s Karlem v hospodě byl velmi náročný, protože on večer užíval. Byl typická sova. Velmi nerad ráno vstával. Mně už se chtělo spát, ale on ožíval – půlnoc, to byla jeho hodina. Já vždycky obdivoval, jak se v baru všechny hezké slečny točily kolem Karla, jeho šarm byl neporazitelný,“ vypráví Miroslav Kalousek.