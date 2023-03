Vlevo dole: Růst sňatečnosti, propad porodnosti. Co se to děje?

Zatímco se vláda zabývá hlavně důchody, odehrává se téměř bez povšimnutí zásadní zlom: propad porodnosti. V roce 2002 se narodilo nejméně dětí za posledních 18 let, meziročně o 11 procent méně.

Jak je to možné, když zrovna loňský rok byl rekordní s počtem sňatků? Manželství se vrací do módy, ale bez dětí? Proč vlastně, když každá vláda včetně té současné tolik mluví o prorodinné politice a aktivní podpoře rodin s dětmi? Jsou to snad jen sliby na papíře? Odpovědi hledají Václav Dolejší a Lucie Stuchlíková v politickém podcastu Vlevo dole.