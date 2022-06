Vlevo dole: Zeman se probudil z hibernace a zkouší rozklížit vládu

„Všechny ty rozhovory spojuje jedna věc – je z nich patrné, že Miloš Zeman zkouší rozklížit vládu. Opakovaně zmiňuje, jak si váží Petra Fialy, ale obratem šije do jeho koaličních partnerů – do Starostů a nezávislých nebo do ministrů TOP 09 a Pirátů,“ myslí si Lucie Stuchlíková.