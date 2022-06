Vlevo dole: O čem sní Babiš? Jak z Hradu řídí premiérku Schillerovou

Blíží se léto, vyměnili jsme jednoho ministra a teď nás čeká politická okurková sezóna. (Snad jsme to nezakřikli.) Čas na tradiční otázkový díl politického podcastu Vlevo dole.

Nejblíž jsou sice komunální a senátní volby, ale posluchači se nejčastěji ptají na ty prezidentské. Padla i zásadní otázka, co by se dělo, kdyby nastaly předčasné volby: Chtěl by být Babiš raději prezidentem, nebo premiérem?