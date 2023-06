Za vypadávání vlasů mohou nejen hormony, ale i autoimunitní onemocnění

Nadměrné vypadávání vlasů může kromě hormonů způsobit i autoimunitní onemocnění, což se týká bohužel i dětí. „Vidíme to u školáků, když přijdou do první třídy. Paní učitelka je možná náročnější a také rodiče vyžadují určitý výkon. Dítě to nezvládá a začne alopecia areata. Je to autoimunitní onemocnění, které může přes psychiku zvýšit obranyschopnost organismu. Jenomže přehnanou, a tak si začne všímat tkání, kterých si všímat nemá,“ vysvětluje dermatolog.