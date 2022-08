1 968 korun Ukrajině na zbraně. Češi si připomínají okupaci a posílají peníze

Dále uvedl, že on sám přispíval na pomoc Ukrajině už od začátku konfliktu a uvědomuje si, jak je nyní těžké se pro finanční dary rozhodnout. „Všichni jsme z toho nějak unavení, je to dlouhé, straší se, že nebudeme mít na topení a na plyn, tak lidé si peníze více hlídají. Myslím ale, že by se na to nemělo zapomínat,“ konstatoval.