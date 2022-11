4000 ukrajinských vojáků by se mohlo cvičit v Česku. Bude to stát miliardu

Návrh, který musí ještě schválit obě komory Parlamentu, uvádí, že první cyklus by se mohl uskutečnit ještě letos. Celkové náklady na výcvik se podle informací resortu obrany odhadují na 975 milionů korun.

Výcvik vychází z bilaterální dohody české a ukrajinské vlády, výhledově však bude převeden pod asistenční misi EU. Na potřebě připravit výcvikové mise se shodli ministři obrany zemí EU na srpnovém neformálním jednání v Praze. Česko by následně mělo vyčlenit až 55 lidí do unijní asistenční mise, působili by na území jiných členských států EU.