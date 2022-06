Ambasáda v USA chátrá. Státu hrozí stavitelský debakl za stamiliony

Washingtonská ulice Spring of Freedom je nejprestižnější diplomatickou adresou, kterou Česko v zahraničí má. Sídlí tu české velvyslanectví v USA, samotná budova ale za prestiží úřadu silně zaostává.

Příběh tak začíná připomínat nepovedenou rekonstrukci Národní budovy v New Yorku, která se nejen protahovala, ale nakonec i prodražila o půl miliardy korun.

A není to jen Washington, kde česká diplomacie zažívá stavitelské patálie, v nichž jde o stamilionové částky blížící se v úhrnu miliardě. Například v australské Canbeře už přes rok stojí práce na vykopaných základech budoucí ambasády. Odklad dostala i rekonstrukce obřího velvyslanectví v Berlíně.

Do stavebních ambicí nepochybně zasáhla covidová pandemie. Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) ale na sklonku loňského roku popsal i „chronické“ nedostatky při rekonstrukcích a správě českého státního majetku v zahraničí. Kontroloři upozornili na to, že chybné kroky a odklady vedou ke zbytečným výdajům státu.

Rekonstrukce ambasády v USA se točí v kruhu. Podle původního plánu měla být hotová předloni. Teď, v roce 2022, se ale vrátila takřka do bodu nula.

„Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) nyní připravuje zadávací dokumentaci otevřeného zadávacího řízení na výběr projektanta, který zajistí aktualizaci projektové dokumentace a požádá o vydání stavebního povolení,“ uvedla mluvčí resortu Lenka Do.

Výběrové řízení má být vypsané příští měsíc. Proč se hledá nový projektant, Do nevysvětlila. Stejně tak úřad do vydání článku neodpověděl na dotaz Seznam Zpráv, o kolik se celá přestavba prodraží.

Co s ambasádou, se řeší už patnáct let, během nichž dále chátrá. A je to dlouhá historie s několika zvraty. V roce 2012 vláda Petra Nečase (ODS) rozhodla, že se celá zbourá a postaví se nová moderní stavba, která bude lépe vyhovovat diplomacii v 21. století a zároveň bude odrážet i blízké vztahy obou zemí po pádu komunismu.