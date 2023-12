Do Česka míří betlémské světlo. Skauti ho přivezou vlakem do Brna

9. prosince 2023 – Slavnostní bohoslužba v rakouském Linci, kde skauti převezmou světlo a dovezou ho vlakem do Brna (konkrétně RJ 372, který by měl na nádraží dorazit ve 20:36).

A v tomto roce to není jediná změna. Kvůli situaci na Blízkém východě si rakouští skauti pro betlémské světlo neletěli do Izraele. V Chrámu Narození Páně v Betlémě ho zapálila místní dívka, poté bylo dovezeno do Ammánu a odtamtud putovalo do Rakouska.