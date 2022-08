Česko a Slovensko si pomůžou při nákupu obrněnců

Česká republika a Slovensko budou spolupracovat při nákupu švédských pásových bojových vozidel CV90. Ministři obrany Jana Černochová a Jaroslav Naď, kteří v sobotu podepsali příslušnou dohodu, si od tohoto kroku slibují například nižší ceny kupované techniky nebo zapojení českých a slovenských firem do oprav a do výroby náhradních dílů.

Česko v červenci zrušilo tendr na nákup pásových bojových vozidel pěchoty za více než 50 miliard korun a rozhodlo se oslovit přímo švédského výrobce BAE Systems.

Slovenská vláda si už v červnu vybrala Švédsko jako dodavatele 152 obrněnců CV90 v hodnotě zhruba 1,69 miliardy eur (41,6 miliardy korun). Nabídky Bratislavě v rámci připravovaného mezivládního kontraktu předložily také Maďarsko, Španělsko a Polsko.

Česká a Slovenská republika budou spolupracovat při pořizování a provozování bojových vozidel pěchoty. Konkrétně půjde o švédskou platformu CV 90. Deklaraci o spolupráci v této oblasti dnes v Malackách podepsali ministři obrany 🇨🇿🇸🇰 @jana_cernochova a @JaroNad. pic.twitter.com/iAqTJXIRG5 — Ministerstvo obrany (@ObranaTweetuje) August 27, 2022

„Tohle je ten nejlepší způsob pro obě země, a to nejen z hlediska bonusu v podobě nižších cen, ale v jednom regionu bude té techniky víc. Můžeme se spojit, abychom naše firmy zapojily do opravárenství, do výroby náhradních dílů,“ řekla Černochová k dohodě se Slovenskem. Dodala, že pro Česko je důležitá nejen cena obrněnců a termín dodávek, ale také zapojení jeho průmyslu do dodávek.

„Je to projekt, který je z hlediska své velikosti unikátní, jak pro Slovensko, tak pro Českou republiku. Pokud to dotáhneme do konce, vojáci budou mít stejnou techniku. Projekt směřuje k posílení obranných průmyslů, slovenského i českého. Společnou akvizicí dokážeme snížit celkovou cenu,“ uvedl Naď.

Zmíněnou dohodu Černochová a Naď podepsali poté, co dříve během dne spolu s polským kolegou uzavřeli jinou dohodu ohledně pomoci Slovensku s ochranou jeho vzdušného prostoru.

Nákupem nových obrněnců Česko i Slovensko zmodernizují vybavení svých armád. Česká armáda se v NATO zavázala vybudovat do roku 2026 těžkou mechanizovanou brigádu s moderními tanky a bojovými vozidly. Podobný příslib dalo Severoatlantické alianci i Slovensko.

Ministerstvo obrany nakupuje další vybavení „V dnešní složité bezpečnostní situaci jde o další důležitý krok k posílení obrany České republiky. Jsem velmi rád, že se nám podařilo dojednat smlouvu právě s českým výrobcem,“ uvedl náměstek pro vyzbrojování Lubor Koudelka k nákupu 209 vozů Tatra za více než 1,9 miliardy. Obrana uzavřela smlouvu na tatrovky za téměř dvě miliardy

Slovensku pomohou Češi i s ochranou nebes

Česko bude Polsku pomáhat i v další vojenské oblasti. Česká vojenská letadla budou od září spolu s polskými chránit slovenský vzdušný prostor. Příslušnou deklaraci v sobotu podepsali ministři obrany zmíněné trojice zemí.

Bratislava se po únorové invazi Ruska na Ukrajinu rozhodla předčasně ukončit provoz bitevníků MiG-29 ze sovětské éry a objednané nové americké stíhačky F-16 Slovensko ještě nedostalo. Není vyloučeno, že Slováci své migy předají Ukrajině.

Česká armáda má dlouholeté zkušenosti s ochranou nebe v zahraničí, do střežení vzdušného prostoru členských států NATO se zapojuje od roku 2009. Čeští letci takto opakované působili na Islandu a v Pobaltí.

„Má to tu výhodu, že naši piloti trénují, stroje jsou pořád v provozu. Je to vzorová ukázka spolupráce sousedních zemí. Do bezprostřední blízkosti tohoto regionu, ve kterém žijeme, přišla válka. Moc dobře si vážíme toho, co pro nás znamená svoboda. Chceme, aby stejným způsobem k té svobodě mohly směřovat i jiné země na východ od nás, konkrétně Ukrajina,“ řekla novinářům Černochová.

Česko už také velí mnohonárodnímu bojovému uskupení NATO, které po ruském napadení Ukrajiny vzniklo na Slovensku.

Rozhovor s analytikem o vyhlídkách Ukrajiny „Je narušena celá Putinova filozofie velkého impéria,“ komentuje v rozhovoru pro Seznam Zprávy sérii výbuchů na Krymu ukrajinský analytik Mychajlo Samus. „Tolik cigaret Rusové nemohli vykouřit.“ Na Krymu útočí Kyjev, říká expert

O tom, zda na Slovensko v případe potřeby poletí česká stíhačka Gripen nebo polský vojenský letoun, se bude rozhodovat případ od případu.

Je to velký okamžik ukazující, „jak silné je nejen naše spojenectví v rámci Severoatlantické aliance a Evropské unie, ale i bratrství mezi našimi zeměmi“, řekl o zmíněné dohodě slovenský ministr obrany Jaroslav Naď. Dodal, že Česko i Polsko zajistí ochranu slovenského nebe do roku 2024, kdy by mělo Slovensko dostat nové stíhačky z USA.

Naď nevyloučil, že slovenské migy dostane Ukrajina. „Jednáme s našimi partnery a spojenci o tom, co dále budeme s těmito stroji dělat. U nás je politická vůle a má to i smysl, abychom pomohli těm, kdo to potřebuje,“ řekl. Slovensko má podle dostupných informací zhruba desítku strojů MiG-29.

Dohodu podepsali ministři obrany na slovenské vojenské letecké základně Kuchyňa, kde jsou o tomto víkendu mezinárodní letecké dny SIAF 2022. Součástí programu dvoudenní akce je také veřejná rozlučka s migy slovenské armády.