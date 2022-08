„Tolik cigaret Rusové nemohli vykouřit.“ Na Krymu útočí Kyjev, říká expert

Výbuchy na Krymu z tohoto měsíce Rusy přinejmenším znejistěly. Ruskem anektovaný poloostrov začali houfně opouštět lidé, z Moskvy zněla výhrůžná prohlášení a obvinění ze sabotáže.

Ukrajinský bezpečnostní analytik Mychajlo Samus ale nemá o viníkovi pochybnosti. „Když (ukrajinský) ministr obrany říká, že neví nic o tom, že by to provedla Ukrajina, tak všichni vědí, že to byli oni. Tolik cigaret Rusové nemohli vykouřit, aby způsobili takové výbuchy,“ řekl v rozhovoru pro Seznam Zprávy v narážce na dřívější různá prohlášení ruských úřadů o „samovolných“ výbuších.

Samus, který v minulosti působil v ukrajinské armádě, se nezdráhá mluvit o momentu zlomu. V rozhovoru se vyjadřuje také ke stavu ruské Černomořské flotily nebo ke smrti dcery ruského ideologa Alexandra Dugina Darji.

Turecký prezident a desítky dalších představitelů tento týden na summitu Krymské platformy řekli, že by se Krym měl vrátit Ukrajině. Je reálné, aby Ukrajina získala Krym zpět a má Kyjev tolik sil, že by přímo dobyl Krym?

Krymská platforma nabírá na síle a na její druhé zasedání se už připojilo 60 státníků. Jejich podpora je důležitá, ale vše se stejně musí ukázat na bitevním poli. Jak se už několikrát prokázalo, ukrajinská armáda umí vyhánět Rusy ze svého území.

V současné době je všechno v nejlepší konstelaci pro to, aby Ukrajinci „vyhnali“ Rusy z Krymu - raketové útoky na tamní letiště, útoky dronů na důležité cíle, ničení protivzdušných systémů, politická podpora. Osvobození a vrácení Krymu Ukrajině je v současnosti nejblíž, jak je to možné.

Je to silný psychologický moment. Už zásah jejich vlajkové lodi Moskva v Černém moři byl pro Rusy šok, protože od druhé světové války nebyla potopena žádná ruská nebo sovětská loď. Druhým momentem bylo osvobození Hadího ostrova, ničení infrastruktury na ruském území.

Existovaly obavy, že když Ukrajina zaútočí na Krym, Rusové odpoví jadernými zbraněmi nebo něčím podobným. A to se vůbec nenastalo, takže tyto události jsou psychologicky velmi důležité, ukazují, že se to láme. Nikdo si nemyslel, že by toho Ukrajina byla schopna a ona ukázala, že je – a jde dál.

Jaká panuje po té sérii výbuchů na Krymu nálada?

Pro Putina je Krym posvátným místem, tam všechno začalo. Zároveň se tvrdilo, že to je nejbezpečnější místo s nejlepší obranou. Teď samotný Putin zjišťuje, že není všechno, jak sliboval. Byla vytvořena jakási představa, že se Krym konečně vrátil a už bude navěky součástí Ruska.

Nyní se vše mění. Je narušena celá Putinova filozofie velkého impéria. Zároveň je to obrovská rána i pro lidi, kteří pracují pro ruskou administrativu, protože jejich jistota, že car je ochrání, se úplně rozplynula. Je jen otázka času, kdy kolaboranti a Rusové, kteří nejsou turisté, začnou utíkat, protože oni nejsou připravení za Krym umírat.

Krym byl od ruské anexe ušetřený větších útoků. Jak vojensky významné jsou ty výbuchy více než 200 kilometrů od frontové linie? Disponuje podle vás Ukrajina zbraněmi, kterými by mohla zaútočit na tak velkou vzdálenost?

V současnosti je hlavním cílem zničit protivzdušnou obranu, následně loďstvo a infrastrukturu. Cílem všech těchto útoků je, aby ukrajinská armáda mohla vstoupit přímo na Krym a začít reálné operace přímo tam.

Ukrajina už prokázala, že má střely, které umí tyto cíle zasáhnout. Existují tři varianty toho, co mohla použít. První jsou střely s plochou dráhou letu Neptun, které se používají i proti lodím, zničily například zmíněný křižník Moskva.

Druhá možnost je ukrajinská balistická raketa Hrom 2, ale nikdo neprokázal, že byl dokončen její vývoj. A třetí varianta je samozřejmě možnost, že nám střely s takovým dostřelem daly Spojené státy, ale Washington to popírá.

Mohou výbuchy na Krymu souviset s plánovanou ukrajinskou ofenzivou ve směru na Cherson? A uskuteční se podle vás do konce tohoto roku?

Je možné, že jako jeden z prvních padne i Kerčský most (spojující Krym s Ruskem, pozn. red.). Je to důležitá tepna, která slouží k zásobování Krymu, ale i útočných sil u Chersonu. Ukrajina tudíž musí co nejrychleji tuto tepnu přerušit.

Zároveň musíme brát v potaz celou frontu, od Charkova až po Cherson. Ukrajina nemůže mluvit o tom, že bude osvobozovat jenom jih, musíme mluvit o celé frontě.

Je tu jedna zajímává věc: Když se podíváte na Melitopol, můžete tam dojít suchou nohou, nemusíte přecházet Dněpr. A můžete způsobit hrozně zajímavou situaci, tedy rozdělit ruskou armádu na dvě části, maximálně může být jedna část spojená s Krymem.

K tomu ale potřebujete dostatek nové techniky. Ukrajina teď za chodu přechází ze sovětských typů zbraní a munice na západní. A je zapotřebí i nabrat sílu k tomu, aby taková operace byla možná uskutečnit.

Podle americké televize CNN, která získala ukrajinský interní dokument, stojí za krymskými útoky Ukrajinci. Proč Kyjev veřejně odpovědnost odmítá?

Jedná se o vojenskou operaci, takže čím méně ví nepřítel o zbraních, které byly využité, tím je to pro protistranu lepší, protože nepřítel neví, jak reagovat. A když ministr obrany říká, že neví nic o tom, že by to provedla Ukrajina, tak všichni vědí, že to byli oni. Nikdo o tom nemá pochyb. Tolik cigaret Rusové nemohli vykouřit, aby způsobili takové výbuchy.

Mychajlo Samus Mychajlo Samus je ředitel kyjevského nezávislého bezpečnostního think tanku New Geopolitics Research Network. Působil přes dvanáct let v ukrajinských ozbrojených silách. Svou kariéru zahájil jako novinář ukrajinského serveru Defense Express. Jako šéfredaktor vedl časopisu Export Control Newsletter. Foto: Facebook Mykhaila Samuse Ukrajinský analytik Mychajlo Samus.

Poradce ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoljak řekl, že za některými útoky stojí zřejmě partyzáni. Ruská tajná služba FSB bezprostředně po explozích údajně rozbila buňku islámské Strany osvobození, která podle ní prováděla teroristické akce. Existuje na poloostrově nějaké hnutí odporu nebo jde ze strany FSB o propagandistické gesto? Zvýšil se podle vás počet zadržených osob?

Už v roce 2014 začaly velké represe, jak vůči ukrajinským patriotům, tak Krymským Tatarům. Samozřejmě jsou informace, že teď po těch explozích se represe zvětšily, protože to je politika FSB, Sovětského svazu i Ruska - držet lidi neustále ve strachu.

Ani lidé na Krymu možná už nedoufali, že by někdy Ukrajina přišla poloostrov osvobodit, protože - co si budeme povídat - i západní představitelé říkali: Zapomeňte na Krym. Teď mají lidé větší nadšení a věří, že možná přišel ten okamžik, kdy by Ukrajina mohla Krym osvobodit a oni se vrátit domů.

Takže současné represe ze strany bezpečnostních složek jsou spíš kontraproduktivní, protože psychologická síla je teď spíš na straně ukrajinských patriotů a Krymských Tatarů. Někteří blogeři už psali, že se neúčastnili referenda, že tam Rusko nepotřebují a takové věci.

Černomořská flotila pak má nového velitele, viceadmirála Viktora Sokolova, který donedávna velel námořní akademii. Co výměna znamená?

Panoval názor, že Černomořská flotila kraluje v Černém moři a pak se ukrajinské armádě podařilo potopit křižník Moskva. Následovaly další akce, o kterých jsem mluvil, a útoky na Krymu. To narušilo ten původní obraz. Výměna vedení je ale spíš formalita pro lidi, která nemůže ovlivnit současný vývoj.

Jak současná situace ovlivňuje fungování Černomořské flotily? Jsou informace, že má problémy udržet účinnou kontrolu nad oblastí a útoky také z velké části potlačily hrozbu ruského vylodění v ukrajinském přístavu Oděsa.

Námořní výsadek je možný v okamžiku, když máte komplexní podporu ze všech stran, to znamená ze země i ze vzduchu. Rusko mělo na začátku války v plánu prorazit obranu u Mykolajivu a napadnout Oděsu od východu, z druhé strany měly postupovat jednotky z Podněstří.

Proto byl tak důležitý Hadí ostrov a křižník Moskva.Z ostrova měl být připravený výsadek na západní část Oděské oblasti, na tzv. Besarábii. Je tam jeden most, který spojuje jednu oděskou část pevniny s druhou. Plán byl, že postupem z Podněstří odseknou tu západní část Oděské oblasti a ze zmíněného ostrova budou podporovat další akce. Díkybohu na výsadek nedošlo a pravděpodobnost této operace je v současnosti nízká.

Přijala ruská armáda v reakci na výbuchy už nějaká bezpečnostní opatření?

Pro ně je to hrozná situace. Oni reálně nemají vyzkoušenou obranu, jak působit proti střelám AGM-88 HARM, které jsou určené na ničení protivzdušné obrany. Můžou techniku převážet z místa na místo nebo dělat cokoliv, ale ve své podstatě to bude stejně k ničemu, protože bude zničena. To je vidět v Chersonské oblasti, kde dochází k ničení radiolokačních systémů stejnými raketami a Rusové na to nejsou schopni účinně reagovat.

Rusko obvinilo Ukrajinu z vraždy Darji Duginové. Myslíte si, že se Ukrajinci podíleli na likvidaci Duginové, nebo stojíte spíš za teorií provokace pod vedením ruských tajných služeb?

Začnu od konce, podívejme se na to, kdo byl na tom pohřbu. Byly to marginální osoby, žádná politická elita tam nebyla. Vyjádření FSB, že za vraždou stojí ukrajinské bezpečností složky, připomíná trochu akční filmy a je vysoce neprofesionální.

Kdyby to tak skutečně bylo, tak by ten pohřeb byl jiný. I samotný Putin by dorazil na obřad, aby se prokázalo, že ona zemřela mučednickou smrtí rukou ukrajinských tajných služeb nebo azovců, nic takového se ale nestalo. Dugin jej bezvýznamná osoba, ani nedokončil univerzitu. Je to pseudomystifikátor a pro ruský systém nedůležitá osoba.

Myslím si, že za tím není ani žádná provokace ze strany FSB, protože jim tento člověk za to nestojí. Spíš to ukazuje na šedé kuloární struktury. Ví se, že má finanční problémy a mnohdy se připletl k podnikání, které nebylo úplně čisté. Jak se to stalo a jestli měl být terčem on nebo jeho dcera, je věc technická.

K odpovědnosti za smrt Duginové se podle bývalého ruského opozičního poslance Ilji Ponomarjova přihlásila neznámá ruská partyzánská skupina. Formuje se v Rusku nějaká ozbrojená opozice vůči Putinovi?

Všichni si chtějí dělat nějaké PR, takže FSB si dělá svoje PR, Dugin si dělá svoje PR. Z fotek z pohřbu je vidět, jak si užívá, že je slavný – a úplně stejné je to i s Ponomarjovem, který je známý jen tím, že jako jediný nehlasoval pro anexi Krymu.