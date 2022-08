Vraždu Duginové už jsme objasnili, tvrdí Rusové. Pátrají po Ukrajince

Rusové se při invazi na Ukrajinu zmocnili dvou třetin uhelných ložisek či pětiny nalezišť zemního plynu. Co dalšího Putinova vojska na Ukrajině ukradla, rozebíráme v textu zde :

Podle jejích závěrů bombu nastražila ukrajinská občanka Natalja Vovková, jež posléze z Ruska odjela do Estonska. Do Ruska měla Vovková dorazit 23. července i se svou dvanáctiletou dcerou.

Poradce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Mychajlo Podoljak zapojení Ukrajiny do smrti Duginové popřel.

V neděli večer se k odpovědnosti za smrt Duginové přihlásila neznámá ruská partyzánská skupina s názvem Národní republikánská armáda. Oznámil to bývalý ruský poslanec a opoziční aktivista Ilja Ponomarjov.

Ponomarjov v roce 2014 jako jediný ruský poslanec hlasoval proti anexi Krymu. Poté uprchl do Spojených států a nyní žije v ukrajinském exilu.

Kreml má podle Dugina stát v čele euroasijského impéria, které by dosáhlo až k Indickému oceánu a na západě by „spolklo“ Ukrajinu, rozdělilo Gruzii a připojilo Finsko k ruské Murmanské oblasti. Srbsko, Bulharsko, Rumunsko a Řecko by se staly jižními provinciemi Ruska.