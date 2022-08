Nerostné poklady Ukrajiny mizí, ruské drancování ji připravilo o biliony

Zásadní podíl uhelných ložisek, která po desetiletí poháněla klíčový ukrajinský ocelářský průmysl, se nachází především na východě země, kam agresivní putinovská vojska pronikla nejdále. Tyto zdroje se tak dostaly do ruských rukou spolu s dalšími cennými nerostnými ložisky, podle deníku The Washington Post to potvrzují data kanadské společnosti SecDev.

Rusko se tak pokouší strategicky podkopávat ekonomiku Ukrajiny a nutí Kyjev dovážet do země uhlí, aby se vůbec ve městech a obcích dalo svítit. Pokud by se Kremlu podařilo definitivně ovládnout území, která nyní okupuje, mohl by Kyjev trvale ztratit přístup k téměř dvěma třetinám svých uhelných ložisek. Ukrajina by také přišla o zásoby zemního plynu, ropy a vzácných kovů, které jsou nezbytné pro výrobu řady technologických součástek.