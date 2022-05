Všechny jistoty pryč. Jak ruská invaze na Ukrajinu změnila ekonomiku

Putinova agrese na Ukrajině trvá už čtvrt roku. Kromě mimořádných ztrát na životech a vzniklé humanitární krize, jsou nezanedbatelné ztráty rovněž ekonomické. Vysoká inflace v důsledku zdražení energií donutila prakticky všechny sáhnout hlouběji do peněženky. Hospodářský růst zpomalil a podle odhadů odborníků ještě zpomalí.

Během několika desetiletí se Evropa stala silně závislou na ruských zdrojích energie – uhlí, ropě, topném oleji a zejména na zemním plynu. V roce 2021 dovážel kontinent z Ruska přibližně 36 procent plynu, 30 procent uhlí a 10 procent ropy. Na ruských dodávkách energie jsou závislé zejména Německo a Itálie. Německo dováží 65 procent plynu z Ruska, v případě Itálie je to 43 procent.

Tyto kroky by mohly být podle Světové banky zavedeny do konce letošního roku nebo začátkem roku 2023. Evropa také naléhavě pracuje na zvýšení dodávek plynu z jiných zemí než z Ruska, a to mimo jiné dovozem většího množství zkapalněného zemního plynu (LNG) a výrobou většího množství biopaliv.