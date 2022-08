Po chaosu na Krymu padla velitelská hlava. Černomořská flotila mění šéfa

Oslabení Ruska na Krymu a ve vodách okolo nich by Ukrajinci mohli také využít k útoku na Krymský most, což už několikrát naznačili. Aktuálně to v rozhovoru pro list The Guardian zmínil poradce ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoljak. Řekl, že Ukrajina považuje Krymský most za legitimní vojenský cíl. „Je to nelegální stavba a hlavní brána pro zásobování ruské armády na Krymu. Takové objekty by měly být zničeny,“ uvedl.