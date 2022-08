„Ďábla jsme měli za plotem.“ Místní se po ohni vrací do srdce národního parku

Do nejvíce zasažených osad Mezná a Mezní Louka se od sobotního rána dostanou usedlíci i chalupáři na povolenku. „Jsme rádi, že náš dům stojí. Zahrada už takové štěstí neměla. Tam bude potřeba hodně práce. Měli jsme tam mladou výsadbu. Už jsem začal běhat s hadicí, abych zachránil, co se dá, a všechna zeleň neuvadla,“ popisuje Kozdera.

Plameny na zahradě spálily ovocné stromy. Pohltily i dvacetimetrový živý plot z buků. „Nejspíš tak zachránil, že oheň nepřeskočil na dům. Odhaduju škodu v desetitisících. Jsou to už patnáct let staré stromy a je jich tam asi sto. Musíme je vykopat, vybagrovat a zajistit novou výsadbu,“ tuší chalupář z Mezné.

Při pohledu za plot směrem do lesa je mu úzko. „Listnáče po kůrovci výhled zachraňovaly, teď je tady všechno žluté. Děs běs. Působí to depresivně. Utíkáte z města ze zelení. Zahrada ani to, co je za plotem, nevypadají dobře. Obnova potrvá několik let,“ předvídá.

„U nás, kde vjel chřtán do toho pekla, je zóna, kde se netěží, ale dřív se tam těžilo. Jsou tam teď shořelé stromy na uhel. Ať mi nikdo neříká, že to nebyla potrava pro oheň,“ rozčiluje Kozderu.

S úlevou se na místo vracejí i jeho rodiče. „Při evakuaci byli poměrně ve stresu. Táta to tady od píky postavil. Je mu 74 let a je to jeho celoživotní dílo. Vidina, že má o dům přijít, by mu utrhla srdce. Ted je rád, jako my všichni, že dům přežil,“ dodává Kozdera.