Diplomacie otevře svou akademii. Exministr Svoboda hrozí soudem

Po zemanovské dekádě hibernace má česká diplomacie velké plány. Chce se připravit na problémy, které ve 21. století ovlivňují mezinárodní vztahy – jako je třeba klimatická změna, či konečně s úspěšným předsednictvím EU v kapse dobýt evropské instituce.

Zajistit to má i přebudování diplomatické akademie, v níž se vzdělávají a rostou čeští diplomaté. Dosud jde jen o honosný název pro odbor Černínského paláce, který připravuje diplomatické nováčky na práci v terénu. Od ledna příštího roku ale má podle zjištění Seznam Zpráv vzniknout samostatná příspěvková organizace s tímto označením - pod ministerstvem, ale už mimo něj. A výhledově se může otevřít i zainteresované veřejnosti.

„Představa ‚umím španělsky a anglicky, půjdu na ministerstvo zahraničí a budu jezdit do Latinské Ameriky dalších 30 let‘ už dnes nefunguje. Jsou tu nová témata, jako je klima či potravinová bezpečnost, zvyšují se požadavky v oblasti multilaterální diplomacie, vyjednávání v rámci pracovních skupin. Ministerstvo musí pružně reagovat na nové výzvy,“ říká v rozhovoru se Seznam Zprávami šéfka personálního odboru ministerstva Jana Hybášková.

Výrazný krok ve vývoji české zahraniční služby ale může zkomplikovat letitý spor s bývalým ministrem zahraniční Cyrilem Svobodou (KDU-ČSL). Ten má od roku 2011, kdy skončil ve vysoké politice, na název Diplomatická akademie ochrannou známku. Čas spor nezahojil. Svoboda Seznam Zprávám řekl, že je připraven jít do sporu s MZV. „Kdybych podal žalobu k soudu, musel bych vyhrát,“ říká.

Co bude za tisíc let

Personálie má v „Černínu“ na starosti bývalá česká velvyslankyně a také bývalá europoslankyně za stranu Evropští demokraté Hybášková od loňského roku. Seznam Zprávám potvrdila, že se úřad chystá k založení vlastní Diplomatické akademie.

„V současnosti se ukazuje, že spektrum služeb, které poskytuje Odbor Vzdělávání a Diplomatické akademie, je zásadně nedostačující. Proto připravujeme návrh vzniku příspěvkové organizace Diplomatické akademie Ministerstva zahraničních věcí (MZV), která bude definována jako vzdělávací centrum,“ řekla Hybášková. Zároveň uvedla, že už nyní je v běhu výběrové řízení na šéfa či šéfku této instituce a ministerstvo tohoto člověka hledá i venku, nejen v diplomatických vodách.

Podle Hybáškové má jít stále o institut, jenž má vzdělávat primárně zaměstnance státní správy, kteří budou vyjíždět do zahraničí. Připravovat má také na výběrová řízení do mezinárodních institucí, například unijních. A třeba i auditovat vzdělání získané v zahraničí. „Nebude to výzkumný ani akademický institut, možná jednou, za tisíc let,“ dodala šéfpersonalistka české diplomacie.

V jiných evropských metropolích ovšem fungují vyhlášené diplomatické akademie, které vzdělávají muže a ženy v diplomatickém řemesle. Věhlasnou diplomatickou akademie má například Vídeň, ta je ostatně nejstarší na světě – založila ji už rakouská císařovna Marie Terezie. Od rakouského ministerstva se odpojila v roce 1996 a je nezávislou veřejnou institucí.

Svoboda: „Lipavský na sms neodpovídá“

V Česku dnes jedna Diplomatická akademie funguje. V roce 2011 si ji založil exministr zahraničí a bývalý šéf lidovců Cyril Svoboda. Jde o soukromou vzdělávací instituci, kromě diplomacie se tam vyučuje například rétorika či etiketa. Kurzy stojí desítky tisíc korun. Svoboda si ale podle svých slov na název Diplomatická akademie zaregistroval ochrannou známku.

„Ministerstvo zahraničí může užívat označení diplomatické akademie, jak ho užívalo ke dni podání mé přihlášky v roce 2011, tedy pro Odbor Vzdělávání – Diplomatické akademie,“ tvrdí Svoboda, který je vzděláním právník. „V zásadě bez dohody se mnou nemá (ministerstvo – pozn. red.) šanci vytvořit Diplomatickou akademii. Může vytvořit něco jiného, ale zákon říká, že to nesmí mít název stejný nebo zaměnitelný. Kdyby se to jmenovalo Diplomatická akademie MZV, je to zaměnitelný název,“ trvá na svém Svoboda.

Co hodlá ve věci případně podniknout, v tuto chvíli odmítl sdělit. „Nevím, co udělají, tak nevím, co udělám já. Ale svou instituci budu bránit,“ řekl. Ministrovi Janu Lipavskému prý ve věci psal SMS zprávy, ten mu ale údajně neodpověděl.

„Aktivita směrem k Diplomatické akademii MZV nijak nekoliduje se soukromou činností pana Svobody. Domnělé i skutečné právní spory po SMS neřeším,“ uvedl pro Seznam Zprávy Lipavský.

Školení veřejnosti

Není to nový spor. Bývalý politik tímto krokem ministerstvo drží v nepříjemné situaci už roky. V minulosti se spekulovalo i o tom, že se v zákulisí schylovalo k výměně, kdy se měl Svoboda vzdát svého monopolu na název Diplomatická akademie za návrat do diplomatických služeb.

Nové nyní je, že se úřad rozhodl na Svobodovy údajné nároky nebrat ohled. „Nejsem právník, tak se k tomu nechci vyjadřovat. Máme k dispozici několik právních názorů, že diplomatická akademie je stejného titulu jako obchodní akademie, tedy že to je generický název stejně jako obchodní akademie,“ řekla Seznam Zprávám šéfpersonalistka.

Hybášková v tuto chvíli neupřesnila, kolik bude diplomatická akademie v novém stát. Řeší se i její umístění. „Počítáme s tím, že diplomatická akademie bude regulovanou příspěvkovou organizací, čili ve finanční a lidskozdrojové systemizaci Ministerstva zahraničních věcí,“ uvedla jen.