Její zemi se snaží rozvrátit Rusové. Teď zamíří do Prahy za Pavlem

Teď míří Sanduová do Prahy. Pražský hrad Seznam Zprávám potvrdil, že ji prezident Petr Pavel v říjnu přijme. Prezidentka také bude hostem „havlovské“ konference Forum 2000. „Moldavská prezidentka Maia Sanduová by měla v říjnu navštívit Českou republiku, přesný termín bude zveřejněn ve spolupráci s moldavskou stranou,“ uvedl tiskový odbor Kanceláře prezidenta republiky.

Podle informací Seznam Zpráv bude v Praze jednat 16. října, kdy zároveň začíná konference Forum 2000. Ta probíhá od 15. do 17. října v Praze. Účast Sanduové potvrdili organizátoři akce. „Mohu potvrdit, že dorazí a vystoupí na konferenci,“ napsal Seznam Zprávám mediální koordinátor Fora 2000 Filip Šebek.

V minulosti se spekulovalo o tom, že na konferenci přijede prezidentka Tchaj-wanu Tsai Ing-wen, aby se tu neformálně potkala s Pavlem. Ten tchajwanské hlavě státu volal hned po svém zvolení, čímž rozčílil Čínu. Byl to rázný krok Pavla a odříznutí se od éry Miloše Zemana, který byl vůči Číně smířlivý. Tchaj-wan je geopolitický strategický bod - komunistická Čína jej považuje za své území, naopak USA podporují jeho emancipaci.

Moldavsko sousedí s Ukrajinou, která se brání ruské agresi. Země dlouhodobě čelí snahám o rozvrat ze strany Ruska: Část území Moldavska, Podněstří, je už od 90. let pod kontrolou Moskvy, která má na svém území i vlastní vojáky. Zároveň je Moldavsko jednou z nejchudších zemí Evropy, loni získalo spolu s Ukrajinou status kandidátské země Evropské unie.

Česko a Moldavsko kromě vzdoru vůči ruské agresi v uplynulém roce spojil projekt Evropského politického společenství (EPC) - summitu lídrů Evropy nad rámec EU, který se historicky poprvé konal loni na podzim v Praze během českého předsednictví. Druhé kolo se pak konalo v Kišiněvu - štafetu tak předával Sanduové český premiér Petr Fiala. Ten by se měl v Praze se Sanduovou potkat i tentokrát.

Spolupráce obou zemí na poli bezpečnosti ale v minulosti narušila kauza, kdy se podle zjištění evropských médií z roku 2021 měly pušky z České zbrojovky přes Moldavsko dostat do Ruska. To je pro zbrojní byznys pod sankcemi už od okupace Krymu v roce 2014. Tehdy české úřady stoply všechny zbrojní exporty do Moldavska.