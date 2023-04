Bílí koně pomáhali v Česku s miliardovými úniky. Pro italskou daňovou mafii

Konec roku slavívali členové italské rodiny Borgato v restauracích v centru Brna, užívali si středomořskou kuchyni či steaky. A to i přesto, že už v roce 2020 zajistila česká policie na účtech firem, které rodina skrytě ovládala, více než 60 milionů korun.

Detektivové měli podezření, že finance pocházejí z krácení daní a z praní špinavých peněz. Jak konkrétně by trestná činnost měla vypadat, ale netušili. A nevěděli tehdy ani to, že za firmami ve skutečnosti stojí právě popisovaná rodina z Padovy.

Seznam Zprávy zmapovaly, jak byznys rodiny Borgato postavený na bílých koních prorostl do České republiky. A jak využíval skutečnosti, že přeshraniční krácení daní je pro policisty obtížné odhalovat.

V případě, do něhož reportéři pronikli, si složité řetězce firem mezi sebou přeprodávaly počítačové vybavení. Ač se společnosti tvářily nezávisle, ve skutečnosti podle obvinění spolupracovaly a cílem bylo vyvést miliardy, které měly být zaplaceny na daních.

Italská policie odhaduje, že si rodina Borgato přišla na více než 58 milionů eur. Získané peníze následně skupina prala za pomocí investic do kryptoměn, nemovitostí, turismu či restaurací.

Sám Francois Borgato se v obchodním rejstříku oficiálně hlásil k ovládání brněnské firmy CZ Marketing Research, která jako náplň práce udává průzkum trhu. Vstoupil do ní v roce 2015. Už o rok později společností protékaly desítky milionů korun neznámého původu, jak plyne z poslední zveřejněné účetní závěrky.

Právě v červeném ferrari podle italské policie Francois Borgato objížděl předměstí své rodné Padovy a hledal v místních barech bílé koně, kteří by si na sebe za odměnu několik tisíc eur nechali napsat některé z firem v zahraničí.

Zeptat se na to přímo stíhaného není možné - nyní sedí v italském vězení a u soudu vypovídat odmítl.

Seznam Zprávy se tak vydaly po stopách toho, co zůstalo z podnikání rodiny Borgato v Česku.

Borgato jako likvidátorku své české firmy jmenoval Italku Mailu Bortoletto - podle pátrání reportérů je to povoláním servírka právě z Benátska. Ve stejný den, kdy získala post likvidátorky, se stala ještě jednatelkou české pobočky další italské firmy, kterou skupina používala.

„Bograto mi říkal, že má půl miliardy. Že mi klidně v Brně zainvestuje italskou restauraci. Pak mi začal vykládat, že dělá nějaké pozemky a že strašně vydělal na kryptoměnách. Nakonec po mně chtěl, abych jeho keňské přítelkyni zajistil v Brně byt, aby si tu mohla získat trvalý pobyt. To už mi bylo divné a už jsme se spolu nebavili,“ popsal reportérům muž s tím, že si Borgatovi pronajímali apartmán v luxusním brněnském hotelu Barceló.

Loni na podzim i brněnskému provoznímu posílal fotku luxusních automobilů s otázkou, zda by o jejich koupi neměl někdo zájem. Šlo o zmíněné ferrari, o zlaté BMW a bílý vůz Range Rover - jejich snímky se reportérům podařilo získat. Česká policie se vozy pokusila zabavit, ale než to stihla, zmizely. Italský sporťák s českou SPZ 111 DUBAI tak až letos v lednu zrekvírovala Guardia di Finanza, podobně dopadly další vozy.

Jen v Česku a na Slovensku reportéři v obchodních rejstřících dohledali desítky firem , které skupina od roku 2016 do letošního zásahu policie ovládla. Nemají webové stránky a v několika případech je soudy poslaly do likvidace, protože nebyly schopny ani přes výzvy doložit, že sídlí na adrese, kterou státu nahlásily. Soudem jmenovaní likvidátoři pak nenašli žádný majetek.

Na nejčastější oficiálně udané adrese firem - v bytovém domě v brněnské čtvrti Zábrdovice - reportéři bezvýsledně po společnostech pátrali. „Pokud vím, žádné takové firmy tu nikdy nesídlily. Nevím ani o žádných Italech, kteří by tu bydleli,“ řekl Seznam Zprávám předseda společenství vlastníků budovy.

V domě přitom měla podle zjištění policie sídlit i společnost nazvaná Podíl Invest. Ta je podle italské policie další, která byla do krácení daní zapojena.

V dozorčí radě této firmy do předloňska seděla podle rejstříku i jedna Češka - Dagmar Langrová. Její vazby dále objasňují, jak skupina operovala. Jediným akcionářem Podíl Invest byl v té době Alessandro Schiavon, podle italských orgánů nejbližší spolupracovník otce a syna Borgatových a také někdejší obchodník s drogami.

Reportéři se Dagmar Langrové na její působení ve firmě chtěli zeptat, na adrese udaného trvalého bydliště ale žije jen její matka. „Dcera bydlí v Rakousku a stará se tam o staré lidi. Má nějakého kamaráda Itala už třicet let. I žila nějaký čas v Itálii. Nevím, jak to má. Já se s ní na to téma nebavím,“ uvedla matka ženy s tím, že se dcera dříve živila i v jazykové škole či tlumočením z italštiny.