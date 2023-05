BIS zblízka sledovala korupci u ministra, policii zalarmovala, až když končil

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Ačkoli se bývalá vláda Andreje Babiše oháněla protikorupční rétorikou, jen o několik dní unikla velkému úplatkářskému skandálu.

Loni prvního dubna nastoupili do budovy Ministerstva zemědělství vyšetřovatelé Národní centrály proti organizovanému zločinu, prohledali několik kanceláří a přišli také do domu tehdy už bývalého ministra Miroslava Tomana. Přivedly je sem detailně zadokumentované poznatky o údajné korupci při zadávání veřejných zakázek zejména v IT oblasti a také zcela konkrétní popis znepokojivé události: ministr Toman si měl údajně převzít v budově úřadu úplatek 6 milionů korun, který mu měl od „plátců“ přinést jeho poradce.

Ani rok poté není v případu nikdo obviněn. „Ministra a ty velké ryby se obvinit nepodaří, policie informace dostala příliš pozdě,“ konstatuje státní úředník obeznámený se stavem vyšetřování.

Proč velká část případu, sahajícího do vládních sfér směřuje do ztracena, to zjistily Seznam Zprávy až po několikaměsíčním pátrání. Totiž: policie začala podezření na korupci u ministra Tomana vyšetřovat na základě podrobných informací, které dostala od kontrarozvědky BIS. Jenže ty dostala příliš pozdě na to, aby mohla podezřelé zatknout přímo s úplatky či alespoň zpětně opatřit neprůstřelné důkazy. Důkazy pořízené BIS totiž není možné použít v trestním řízení.

BIS přitom podle zjištění Seznam Zpráv sledovala korupční aktivity na ministerstvu z blízka a v reálném čase. Svá zjištění však držela v tajnosti a policii je předala, až když vláda Andreje Babiše opouštěla ministerské budovy.

Foto: PETR TOPIČ / MAFRA / Profimedia', Profimedia.cz Premiér Babiš a jeho ministr zemědělství Toman. Snímek z roku 2019, kdy obhlíželi v terénu kůrovcovou kalamitu.

Spolupracovník BIS: „Dostal jsem úkol“

„Nejpozději v říjnu 2020 vzniklo uzavřené společenství lidí zaměřené na soustavné páchání trestné činnosti, způsobení škody třetím osobám a k vlastnímu obohacení. Účastni byli ministr zemědělství Miroslav Toman, státní tajemník Jan Sixta, poradce ministra Oldřich Černoch s ředitelem oboru informačních technologií Olegem Blaškem a další zástupci IT firem,“ píše se v úředním dokumentu, který obsahuje informace BIS.

Jak plyne i z dalších shromážděných listin, zpravodajci sledovali podezřelé aktivity krok za krokem: už v průběhu roku 2020 získávají detaily z připravované manipulace zakázek a z dohod o výši úplatku. Jistotu, že si spiklenci předají peníze, získají ale až v dubnu 2021. Právě tehdy mělo pod dohledem BIS dojít k převzetí úplatku.

Obsah dokumentů Seznam Zprávy ověřily u zdrojů z tajné služby, policie, státního zastupitelství i u lidí, kteří měli být součástí korupčního spolku. Ale nejen to. Redakci se podařilo rozmluvit i člověka, který v případu pracoval v utajení právě pro BIS.

„Dostal jsem za úkol dostat se na Ministerstvo zemědělství, to jsem přes své kontakty udělal a u některých korupčních jednáních jsem byl osobně,“ potvrdil Seznam Zprávám tento spolupracovník BIS, jehož identitu redakce zná, kvůli jeho ochraně ji ale nezveřejní. S policií přitom na vyšetřování nespolupracoval a dodnes nespolupracuje.

Kauza Ministerstva zemědělství v datech Foto: Vojtěch Veškrna, Seznam Zprávy Exministr Toman. Říjen 2020: BIS začíná monitorovat „uzavřené společenství lidí zaměřené na soustavné páchání trestné činnosti“.

Duben 2021: Podle BIS se v té době měly na ministerstvu předávat úplatky.

Prosinec 2021: BIS informovala policii o podezřelých zakázkách na ministerstvu.

15. prosince 2021: Policie zahájila úkony trestního řízení.

17. prosince 2021: Miloslav Toman oficiálně končí ve funkci ministra.

31. března 2022: Zásah na Ministerstvu zemědělství, policie zadržela státního tajemníka Jana Sixtu a šéfa IT odboru Olega Blaška. Sixta měl v trezoru v kanceláři na 250 tisíc, u Blaška našli policisté v pouzdru na notebook 250 tisíc v pětitisícových bankovkách.

Schůzka v kavárně na Vinohradech

Cestu černých peněz přitom tajná služba vylíčila do velkého detailu: ministerský poradce Černoch nejdřív odjel do budovy Státního zemědělského intervenčního fondu, tam si – alespoň podle informací BIS – převzal miliony od jedné z IT firem. Peníze měly být nejen za to, že zakázku vysoutěžila dopředu určená firma, ale také za to, že její hodnotu nadsadili o více než 8 milionů korun. „Právě tak nakonec vygenerovali částku ve výši 6 000 000 korun, kterou převzal poradce ministra Černoch a v budově Ministerstva zemědělství předal ministru Tomanovi,“ stojí v klíčovém protokolu shrnujícím poznatky BIS.

Ministr Toman ale údajně neměl být spokojen s konečnou sumou. A tak podle zpravodajců vyslal své emisary, aby vyjednali navýšení. „V dubnu se odehrála schůzka v kavárně na Vinohradské třídě. Ministr Toman pověřil Romana Schindlera a Martina Horáka, aby tlumočili jeho požadavek na dalších deset milionů,“ popsali špioni schůzku, na níž se Tomanovi vyslanci potkali se zástupcem IT firmy.

Martin Horák přitom nepopírá, že na jednání byl. Tvrdí ale, že jej Toman ničím nepověřil. „Bizarnost celé věci podtrhuje, že exministra Tomana neznám, nikdy jsem ho neviděl a nemluvil s ním. Důrazně se ohrazuji proti tomu, že jsem činil či činím cokoliv nezákonného. Ostatní nechám bez komentáře,“ reagoval Horák, bývalý ředitel IT České pošty.

Jeho spolustolovník je ještě stručnější. „Nezlobte se, opravdu se nezlobte, ale nebudu se kvůli svému zdravotnímu stavu vyjadřovat. Myslím ale, že jsem se stal obětí nějaké zpravodajského hry,“ říká Roman Schindler, který se s ministrem Tomanem zná – působil v ministerstvu podřízených Lesích ČR.

Po Schindlerovi s Horákem měl na scénu nastoupit šéf IT oddělení na ministerstvu zemědělství Oleg Blaško. Podle důstojníků BIS měl hledat zakázky, přes které by bylo možné vyplatit další peníze a také nějakou tu drobnost pro něj.

„Žádal pro svoji dceru mobilní telefon a tablet zn. Apple, dále mobilní telefon zn. Samsung pro ministra Tomana,“ stojí v už dříve citovaném protokolu.

Samotný exministr Toman na opakované žádosti o rozhovor nereagoval. K případu se od počátku nevyjadřuje. Když v dubnu 2022 v den razie na ministerstvu zazvonil u vchodu do jeho vily reportér Seznam Zpráv, vyšli dva muži a oznámili, že se Miroslav Toman nebude k ničemu vyjadřovat.

Není důkaz jako důkaz

Jak z rekonstrukce případu plyne, policisté začali sledovat až dohru rozehrané partie.

Od schůzky v dubnu 2021 to totiž trvalo dalších osm měsíců, než se ředitel BIS Michal Koudelka obrátil na policii. Konkrétně: úkony trestního řízení zahájila protimafiánská centrála 15. prosince 2021, týden poté, co podnět z tajné služby obdržela. Jenže to už Tomanovi zbývaly ve funkci pouhé dva dny. Od 11. listopadu do 17. prosince byla vláda Andreje Babiše v demisi.

V té chvíli už měla být většina údajných úplatků předána a cinknuté zakázky uzavřeny. „Ty zakázky nebylo možné zrušit a běží dál,“ upozornil Seznam Zprávy důvěryhodný zdroj z Ministerstva zemědělství.

Sami policejní vyšetřovatelé zaznamenali jednání šéfa ministerského IT odboru Olega Blaška, které se mělo odehrát krátce před zatýkáním na jaře loňského roku. Podle MF Dnes na konci března 2022 urgoval vyplacení zbytku úplatků.

Oleg Blaško se k případu nevyjadřuje od svého zatčení a neudělal výjimku ani nyní.

V policejním spisu tak podle nashromážděných informací chybí důkazy o zrodu dohod i údajném předání hlavního úplatku. Důkazy, které opatřila tajná služba, ať už to jsou odposlechy či záznamy z kamer, použít v trestním řízení totiž nelze.

„Poznatky pořízené tajnou službou může policie použít jen jako podnět pro zahájení vlastního trestního řízení. Ale veškeré důkazy potřebné pro další postup nebo pro soud, musí policie pořídit v souladu s příslušnými ustanoveními trestního řádu, jinak to nejde,“ potvrzuje Tomáš Milec, bývalý státní zástupce a dnes advokát.

BIS: Chybná interpretace

Tajná služba nepopírá, že sledovala zrod aféry takřka živě. Poté, co Seznam Zprávy minulý týden poslaly BIS dotazy, zveřejnila tiskovou zprávu, kde to potvrzuje.

„Od roku 2020 jsme se v rámci své zákonné působnosti – ochrany významných ekonomických zájmů státu – věnovali operativnímu prověřování možné korupce na Ministerstvu zemědělství,“ stojí ve zprávě podepsané mluvčím BIS Ladislavem Štichou. „Postupně se za použití zákonných zpravodajských prostředků podařilo detailně zmapovat a rozkrýt, kdo a jakým způsobem se na korupčním jednání podílel.“

Proč kontrarozvědka nepředala informace policii dříve, aby mohla pořídit procesně použitelné důkazy, Šticha ve zprávě nevysvětluje. A neodpověděl ani v reakcích pro redakci.

Na otázku, jaký ekonomický zájem tajná služba chránila tím, že přihlížela, odpovídá: „Tato interpretace neodpovídá realitě. BIS nepřihlížela, nýbrž mimořádně úspěšně zmapovala a popsala korupční jednání na Ministerstvu zemědělství. I díky tomu mohla složka policie zodpovědná za boj proti ekonomické kriminalitě zahájit úkony trestního řízení.“

Hmatatelný výsledek ale policejní vyšetřování ani po roce nemá. Zatím. „Zničilo mi to život a už rok nic nevím. Jen jsem přišel o práci,“ řekl například člen „společenství“ Jan Sixta.

„Nevěděl. Nevím. Neinformovala“

Operace tajné služby na Ministerstvu zemědělství se odehrávala v době, kdy byl ředitel BIS Koudelka pod tlakem a kritikou prezidenta Miloše Zemana. Předtím o kontrarozvědce mluvil jako o čučkařích a opakovaně odmítl Koudelku povýšit na generála. Ale tehdejší premiér Babiš se Koudelky zastával a například 26. dubna 2021 jeho kabinet na svém zasedání po šesté navrhnul, aby mu prezident udělil generálské prýmky.