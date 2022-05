Český rozhlas tajil, že mu uvízly desítky milionů v padlé „ruské“ bance

„O ničem takovém jsme nevěděli. Předpokládáme, že vedení hospodaří s péčí řádného hospodáře. Určitě by nebylo špatné, kdyby nám vedení celou záležitost vysvětlilo. Rozumíme, že vedení diverzifikuje ukládání peněz do více bank. Je to ale bezesporu nepříjemná situace. Vedení ji nezavinilo, ale z hlediska šetření to není dobrá zpráva,“ řekl Kubičko Seznam Zprávám.