Kauza kšeftů s policejními spisy má další spojnici s rodinou Schillerové

Nebyl to jediný podezřelý případ. Detektivové v říjnu 2016 zachytili například odposlech mezi Medvecem a dnes dalším obžalovaným Jakubem Patlokou. Bavili se o vzkazu pro jednoho z klientů.

„Máme finančák, kde kdyby chtěl zaparkovat nějakou firmu (…),“ vyprávěl Patloka a zmiňuje daň z přidané hodnoty a její minimalizaci. „Z toho, co by si ponížil, tak by odevzdal deset, patnáct procent,“ pokračuje Patloka s tím, že poskytne adresu, na níž se firma přestěhuje, aby spadala pod kontrolní činnost konkrétní pobočky finančního úřadu, u níž údajně dovedou zajistit, že operaci nebude řešit.