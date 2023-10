Kdo vraždil na Zlínsku? Dva muži už 11 let tvrdí, že jsou nevinní

Věznice s ostrahou Kuřim u Brna. Mezi odsouzenými je i pětatřicetiletý Maroš Straňák. „Nechci sedět za něco, co jsem neudělal,“ říká. Spolu s dvaatřicetiletým Davidem Šimonem, který je ve stejném vězení, dostal výjimečný trest za ubití seniora ve vesnici Slopné na Zlínsku.

Vražda se odehrála před 12 lety. Šimon i Straňák od svého odsouzení v roce 2014 stále tvrdí, že v malé vesnici na Zlínsku nevraždili. Soudy je odsoudily na základě pachových stop a výpovědi dvou spoluvězňů, kteří tvrdili, že se jim Straňák ve vazbě k vraždě přiznal.

Seznam Zprávy a podcast 5:59 znovu otevírají případ vraždy, který provází mnoho otazníků. V šestidílné investigativní sérii Slopné: Kdo je vrah? reportérky Adéla Jelínková a Christine Havranová odhalují nové souvislosti, které zásadním způsobem mění pohled na samotnou vraždu i vyšetřování a nastolují otázky o fungování české justice.

Reportérky za uplynulý rok navštívily několikrát věznici v Kuřimi u Brna, kde Šimon i Straňák aktuálně pobývají. Podle svých slov neprávem.

„I když mě obvinili, tak stejně mě nenapadlo, že by mě mohli dát do vazby. Když už jsem byl ve vazbě, tak jsem si říkal, že to přece není možný, že prostě musí za týden nebo za 14 dnů někdo přijít a říct mi, že se prostě spletli a že je to jinak,“ vzpomíná Šimon.

Druhý díl série si můžete poslechnout zde:

Straňák si v době odsouzení za vraždu odpykával už trest za vyloupení zlatnictví v Uherském Brodě v roce 2011.

„Jsem myslel, že jsem frajer, mistr světa a bohužel jsem na to dojel. Narazil jsem hodně špatně. A bohužel, policajtům se to asi hodilo určitým způsobem. Kdybych nedělal bordel ve Zlínském kraji, tak možná nesedím a tu vraždu hodí na někoho jiného,“ tvrdí dnes.

David Šimon o tom, jak se srovnává s výjimečným trestem.Video: Adéla Jelínková, Christine Havranová, Seznam Zprávy

Straňák má dvě děti, Šimona podporují rodiče. Oba dva věří, i když podle svých slov s dalšími roky stále méně, že je pustí.

„Já myslím, že nejhorší tady byl ten začátek, než se člověk v hlavě srovnal s tím, že je tady. Protože jak se sem člověk dostane, když ví, že tady nemá být, tak každý den – fakt že každý den – vyhlíží, že se ty dveře otevřou a něco se změní,“ říká Šimon.

Maroš Straňák vysvětluje, proč nedokončil střední školu. Video: Adéla Jelínková, Christine Havranová, Seznam Zprávy

Šimonovi policisté nabízeli nižší trest za to, že se přizná a promluví o Straňákovi. „To bych musel být úplný idiot. Jsem tady a sedí tady člověk, u kterého mám za to, že to taky neudělal,“ vysvětluje, proč na nabídku nepřistoupil.

Straňák se do vězení dostal už v roce 2011 – za loupeže ve zlatnictvích v Uherském Brodě a Hodoníně. Soud ho tenkrát odsoudil na osm a půl roku. Podíl na loupežích nepopírá, ale má za to, že je to důvod, proč se na něj začala soustředit policie kvůli vraždě. Dodnes tvrdí, že se smrtí seniora nemá nic společného.

Podívejte se na fotogalerii z vězení:

Foto: Christine Havranová, Seznam Zprávy +21