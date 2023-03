Prestižní závod za Ševčíka upadal, říká jeho bývalý spojenec

Dvacet let ten spor doutnal, aby se teď naplno rozhořel. Někdejší spolupracovníci a kamarádi se do sebe pustili ohledně pořádání prestižního atletického závodu Memoriál Josefa Odložila.

Ševčík a Šourek se znají od 80. let, bývali kamarády a jejich rodiny se navštěvovaly. Dnes Šourek říká, že když se Ševčíkovi nepodvolil, děkan jeho rodině vyhrožoval. Hovoří i o mafii. To Ševčík považuje za lež a v reakci (přiložené pod rozhovorem) na Šourkova vyjádření označuje svého bývalého kamaráda za nepoctivce a dlužníka.

Jak jsem již zmínil, s nápadem uspořádat atletický mítink jsem přišel já s panem Tunkou a Skálou. Miroslav Ševčík nevěděl nic o pořádání mítinku. Neuměl anglicky. Jeden anglický výraz What can I do for me? (Co mohu udělat pro sebe?) si s legrací osvojil dokonale.