„Ševčík poškodil vztahy VŠE i s obchodními partnery,“ říká rektor

Rektor Vysoké školy ekonomické (VŠE) Petr Dvořák několik měsíců trpělivě přistupoval k chování děkana Miroslava Ševčíka.

Účast na sobotní demonstraci však děkanovi Národohospodářské fakulty podrazilo nohy ve vedení školy. Rektor je připravený odvolat Ševčíka i v případě, že jej podrží „domovský“ akademický senát Ševčíkem řízené fakulty.

V rozhovoru pro Seznam Zprávy Dvořák mimo jiné popisuje, jak Ševčíkovy kauzy a přešlapy měly negativní dopad na spolupráci VŠE se sponzory, obchodními partnery či svými absolventy.

Nejsem cenzor

Trváte na konci děkana Miroslava Ševčíka v čele Národohospodářské fakulty. Jak složité rozhodnutí to pro vás osobně bylo?

Takové rozhodnutí nemůže být lehké, jde o zásadní, bezprecedentní věc.

Vy jste byl v uplynulém roce při různých Ševčíkových kauzách s děkanem trpělivý. Co se ve vás zlomilo?

Je potřeba dívat se na celou tu historii. Řešení, která jsem přijímal, můžete přijmout jen jednou. Když se stala ta sobota, už nebyla k dispozici jiná řešení, kterými jsem do té doby disponoval.

Děkan Ševčík je spojený s řadou kontroverzí a kauz. Věřil jste, že váš shovívavý přístup k němu jej přiměje k nějakému ponaučení či nápravě?

Znovu říkám, že mu nechci nijak bránit v jeho názorech a vystupování. Vždycky jsem mu ale opakoval, že musí zvážit, aby jeho vystupování neměla negativní dopad na školu a fakultu. Je třeba to rozlišovat, nikomu nebráním v názorech, nikoho necenzuruji. Jen chci, aby veřejní činitelé, kterým děkan je, měli vždy na paměti, že nemluví jen za sebe, ale i za fakultu, kterou řídí. Dělal jsem všechny možné kroky, známe se, i neformálně jsem mu to vysvětloval. Velmi mě mrzí, že to nyní musíme řešit takovým způsobem.

Ševčíkovo prohlášení Ševčík se v sobotu ocitl v hloučku demonstrantů, kteří se snažili strhnout ukrajinskou vlajku z budovy Národního muzea. Děkan se hájí, že šel jen kolem. „Prohlašuji, že jsem nechtěl jakkoli vstoupit do budovy Národního muzea ani strhávat jakékoli vlajky vyvěšené na ní. Důrazně se ohrazuji proti interpretaci mé přítomnosti na schodech Národního muzea v inkriminované době s takovými úmysly,“ uvedl v prohlášení.

Pokud se nepletu, s Miroslavem Ševčíkem se znáte dlouhodobě a dobře, zhruba od 80. let. Na základě této znalosti, očekával jste, že funkci na vaši výzvu položí, nebo že naopak bude bojovat do poslední chvíle?

Nechci se pouštět do spekulací. Považoval jsem za důležité, abych výzvu k rezignaci učinil. Kdyby rezignaci podal, bylo by to pro fakultu a celou VŠE nejlepší řešení v dané situaci. Vážil bych si toho, kdyby se takto zachoval.

Děkan ale požádal o delší lhůtu na rozmyšlenou.

Do dnešního rána taková reakce z jeho strany nepřišla, zároveň to ale nebyla vyloženě zamítavá reakce. Svým postupem jsem mu ale dal ještě čas, aby zvážil všechny věci.

Návrh na odvolání Ševčíka z funkce by měl podat akademický senát Národohospodářské fakulty, který dosud za Ševčíkem loajálně stál. Očekáváte změnu?

Nechci se pouštět do spekulací. Nechci odhadovat, jak budou reagovat jiní.

Pokud by fakultní senát návrh nepodal, uvedl jste, že jste připravený využít pravomoci odvolat děkana z vlastního podnětu (se souhlasem akademického senátu VŠE). Pro jaký hlavní důvod tak učiníte případně?

Vážné poškození zájmů vysoké školy.

Počítáte s tím, že se děkan odvolá k soudu?

Musíme být připravení na to, že to nebude jednoduché.

V jiné akademické kauze, na Univerzitě Palackého v Olomouci, rektor stáhl výpověď děkanovi. Účastnili se jednání špiček VŠE právníci, abyste měli ve svém postupu proti děkanovi jistotu?

V Olomouci šlo o trochu jiný postup. Konzultuji svůj postup dlouhodobě, nejen v rámci školy, ale i mimo ní. Právní stránka je významná, primárně ale musím sledovat zájmy školy, samozřejmě vše podle zákona. Kroky jsem činil na základě mého svědomí.

Dopad na sponzory

Dle mých informací ohrožovalo Ševčíkovo chování spolupráci VŠE s jejími sponzory či obchodními partnery. Bylo tomu tak?

Zájem školy míří na studenty, uchazeče, absolventy, obchodní partnery, zaměstnance. Ve všech sférách jsme vnímali negativní dopad.

Přišli jste o nějaké sponzory kvůli Ševčíkovi?

Pokud je mi známo, takto exemplárně k tomu nedošlo. Ale to, že to komplikovalo naše vztahy s obchodními partnery, to je pravda. Osobně jsem to několikrát řešil.

S děkanem jste vedl řadu jednání a schůzek, i neformálních. Proč se takto choval? Musel přece tušit, že se jednou dostane za hranu.

Nerad bych mluvil za něho, ať to vysvětlí sám. Vnímám to tak, že on má na věc jiný pohled než já.

Zažil jste v kauze nějaké politické tlaky? Ševčík má blízko k exprezidentu Václavu Klausovi a spekuluje se, že zastání měl i na Hradě za Miloše Zemana a jeho spojenců v politice či velkých státních firmách.