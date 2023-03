Děkan Ševčík přišel o známku slavného atletického závodu

Má za to, že s Ševčíkem mohou název memoriálu používat nadále. „A to vzhledem k tomu, že jsme jej užívali před podáním přihlášky ochranné známky, tj. před 19. 8. 2022. Vycházíme z toho. Práva z nově registrované ochranné známky se na nás tedy nevztahují,“ dodal.

Pavel Šourek se zná s Miroslavem Ševčíkem od 80. let. Bývali blízkými kamarády. Josef Odložil, stříbrný běžec z olympijských her v Tokiu v roce 1964, byl Ševčíkův strýc a Šourka trénoval.

Ševčík si ochrannou známku MJO zaregistroval v roce 2001, znovu pak o deset let později. V minulém roce si ale Šourek všiml, že Ševčík o zápis po dalších deseti letech nepožádal. Učinil tak místo něho, úřad na začátku února značku zapsal a do srpna 2032 je jejím držitelem. Příští rok by rád mítink pořádal on.