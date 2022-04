Ševčíkova mocenská pevnost na VŠE. S lidmi, kteří jej volili, má těsné vazby

Ekonomický expert politické strany Trikolora patří k nejvlivnějším funkcionářům Vysoké školy ekonomické, na které působí od poloviny 80. let. Za tu dobu si zde utkal hustou síť loajálních kontaktů, které se mu osvědčily i nyní při děkanské volbě, ve které neměl ani protikandidáta. Student Jakub Kuneš se v nedávném otevřeném rozhovoru pro Seznam Zprávy svěřil, že fakultu svírá strach z budoucího děkana.

Seznam Zprávy dotčené členy akademického senátu oslovily s několika dotazy: proč Ševčíka volili, co říkají na jeho proruské názory, jak hodnotí jeho chování ke studentům a zda se necítili vzhledem ke své známosti se Ševčíkem ve střetu zájmu. Na otázky senátoři neodpověděli. Mluvčí fakulty Daniel Váňa pouze zaslal jejich společné prohlášení, ve kterém obecně argumentují – podobně jako Ševčík – nepravdivými nařknutími novinářů.

Skandál se ho na univerzitě nijak nedotkl. Zastal se ho například vedoucí akademického senátu Ján Pavlík, který na této pozici působí i dnes. „Valná většina senátorů se vyjádřila v tom smyslu, že by v daném případě konali stejně, kdyby měli v autě příbuznou, která je v nebezpečí života, a měli k dispozici tento prostředek. On vlastně jen trošku jel po pruhu vyhrazeném pro záchranáře. Šlo o nějakých tři sta metrů, než sjel z dálnice,“ hájil tehdy Pavlík děkana Ševčíka.

Korejs s ním vedl i kontroverzní rozhovor loni v dubnu po odhalení útoku ruských agentů ve Vrběticích, ve kterém se Ševčík navážel do ředitele Bezpečnostní informační služby (BIS).

„Tak já osobně plukovníku Koudelkovi, který obdržel vyznamenání CIA, takzvanou Tenetovu cenu za zahraniční spolupráci, nevěřím ani to, že se jmenuje Koudelka. Ne že bych Putinovi věřil všechno, ale že se jmenuje Putin, to mu věřím,“ řekl Ševčík v interview redaktorovi Parlamentních listů Korejsovi, jehož bakalářskou práci vedla Ševčíkova dcera Michaela.

Členem akademického senátu Národohospodářské fakulty je i ekonom a někdejší manažer Fondu národního majetku Karel Zeman. Ten v letech 2006 a 2007 zastával roli náměstka ministra financí Vlastimila Tlustého a právě za jeho působení se Miroslav Ševčík stal členem dozorčí rady státního podniku České aerolinie, které tehdy spadaly pod Ministerstvo financí. Ševčík v kontrolním orgánu působil od ledna do května 2007.

„Mám-li to říct na rovinu, až nepříjemně to připomíná prokremelskou propagandu. Že Ukrajina nese vinu na válce, že nemáme nikam posílat zbraně a podobně,“ popisuje mimo jiné Kuneš zážitky ze Ševčíkových přednášek.

„V případě, že by došlo ve výuce či jiné akademické činnosti k jednání se studenty nebo zaměstnanci VŠE k situacím, které jdou nad rámec akademické výměny názorů a mohly by vyvolávat jakékoliv podezření z porušování akademických svobod nebo zákona jako takového, bude rektor neprodleně jednat. VŠE má pro tyto situace definované postupy a současně rektor nabízí všem dalším členům akademické obce, kteří by se mohli v takové situaci ocitnout, možnost osobního setkání a okamžité reakce na obdržené podněty,“ uvedl rektor Dvořák.