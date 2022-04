„Většina se za něj stydí,“ zaznívá kritika po volbě Ševčíka děkanem

Skutečnost, že v době ruské agrese na Ukrajině byl děkanem znovu zvolen prorusky vystupující politik Miroslav Ševčík, vyvolala pohoršení u řady studentů, které Seznam Zprávy na Vysoké škole ekonomické (VŠE) oslovily.

Volbu kritizovali i někteří poslanci školského výboru. „To, že byl do čela Národohospodářské fakulty VŠE jednomyslně zvolen dlouhodobě prorusky orientovaný pan Ševčík, nebojím se říct putinovec, navíc v době brutálních zločinů Ruska proti Ukrajině, v době ruské informační války proti nám, to je ostudou nejen školy, ale celkově akademického prostředí,“ uvedla pro Seznam Zprávy členka výboru Renata Zajíčková (ODS).

„Měli bychom se ptát, jak je možné, že takový člověk neměl protikandidáta? Můžeme vést diskuzi o morálce, ostrakizaci a o všem možném, ale myslím, že i samotní studenti by měli hlasitě požadovat urychlenou změnu vazeb a poměrů, které na fakultě panují. Věřím, že mají sílu to změnit,“ dodala.

Zatím se objevila petice, v níž lidé vyjadřují nesouhlas s tím, aby byl Ševčík děkanem jmenován. Její autor upozorňuje, že je Národohospodářská fakulta nyní předmětem výsměchu napříč akademickým prostředím v celém Česku. Zatím petici podepsala necelá stovka lidí.

„Já žádnou petici nemám. Nevím, kdo tu petici podepsal, nevím ani, kde je. To znamená, až dostanu text a kdo to podepsal, jestli jsou to studenti, tak se vám samozřejmě k tomu můžu vyjádřit,“ uvedl Ševčík pro Seznam Zprávy a lživě nařkl redaktora, že petici zorganizoval.

Je smutné, že neměl protikandidáta

Kritika Ševčíka je ale slyšet i přímo na chodbách vysoké školy. S jeho postoji, které často vzbuzují kontroverze, mají někteří studenti problém. „Obecně s jeho názory opravdu nesouzním a není mi to sympatický člověk po názorové stránce. Proto mě mrzí, že nebyl navrhnutý nějaký protikandidát,“ komentuje studentka Barbora Branišová z Národohospodářské fakulty VŠE výsledek středeční volby. Pro Ševčíka hlasovalo všech devět členů akademického senátu.

„Mě štve i akademická obec, že nikdo neměl tendence kandidovat, když viděl, že tam je Ševčík. Přijde mi to smutné, že nikdo neměl ambice ho porazit nebo překonat. Že zrovna tenhle člověk je jediný, koho to zajímá,“ dodává další studentka Národohospodářské fakulty Lucie Lorencová.

To, že se o post děkana neucházel nikdo jiný, kritizoval také další člen poslaneckého výboru Marek Výborný (KDU-ČSL). „Je pro mě zarážející, že na takto významný post se nenajde více kandidátů, kteří by dokázali nabídnout alternativu ke kandidatuře Miroslava Ševčíka a zároveň by reprezentovali i jiné názorové proudy v rámci současného geopolitického diskursu. Považuji to za alarmující zprávu o fakultě samotné,“ odpověděl v SMS pro Seznam Zprávy.

Spolu s dalšími studenty popsaly Lorencová a Branišová svoje zkušenosti z Ševčíkových přednášek. Mají v paměti hlavně jeho postoj ke covidu, kdy podle nich zlehčoval epidemii covidu a bagatelizoval plošná protiepidemická opatření. „Pro mě to bylo docela těžké, přítel je medik a měl fakt pohotovost v nemocnicích. Kamaráda jsem taky dlouho neviděla, protože pořád testoval. Tak mi Ševčíkovo prohlášení nepřišlo úplně etické,“ dodává Lorencová.

Ševčíkovy názory a vliv na vedení fakulty pak podle některých studentů působí rozkoly v rámci celé VŠE. „Pro mě fakulta Národohospodářská nepatří pod VŠE, je to vlastní subjekt a zbytek Vysoké školy ekonomické má vlastní názor na to, jak by měla být jakákoliv fakulta takové vysoké školy vedena. Toto určitě není ten případ,“ popisuje další student školy Pavel Vondráček. Dodal, že ostatní fakulty se s Národohospodářskou fakultou zcela rozcházejí i v mnoha odborných tématech.

„​​Ševčík nijak nereprezentuje názory VŠE, většina se za něj stydí,“ uvedl dále magisterský student Matěj Pokorný. V minulosti spolu s dalšími studenty vystoupil proti Ševčíkem pořádanému mimosemestrálním kurzu. Na něm měli mluvit všichni členové tehdejší vlády včetně Andreje Babiše (ANO), nikdo z opozice ale přizván nebyl. „Postavili jsme se vůči tomu, že je to jednobarevná vláda, která nemá důvěru, a že šlo o jednostranné podávání informace bez možnosti protistrany, aby se k tomu vyjádřila,“ vysvětluje Pokorný.

Více studentů pak zmiňovalo arogantní vystupování Ševčíka vůči studentům. Podle Pokorného má za sebou děkan řadu incidentů, kdy byl na studenty hrubý a někteří údajně měli obavy o dokončení svého studia.

Někteří bez výhrad

Na druhou stranu se na fakultě najdou i jeho příznivci. Několik studentů na dotaz Seznam Zpráv uvedlo, že jsou s Ševčíkovou prací na fakultě spokojení a nemají k jeho jmenování výhrady.