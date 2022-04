Student o přednáškách Ševčíka: Argumentuje jako Kreml, šíří dezinformace

Ozvat se veřejně, nebo raději zůstat zticha? Čtyřiadvacetiletý student Národohospodářské fakulty Jakub Kuneš si vzal den na rozmyšlenou.

Bál se, že když se proti obávanému pedagogovi ozve, dostane se do problémů a ohrozí své studium. Nakonec se rozhodl, že proti zvolení Miroslava Ševčíka děkanem fakulty veřejně vystoupí – i za cenu, že mu nový šéf fakulty začne komplikovat život.

„Já jsem samozřejmě dlouho zvažoval, jestli vystoupit. Počítám s tím, že to může mít dohru,“ říká Kuneš na úvod svého vyprávění o svých studentských zkušenostech se Ševčíkem v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

Student popisuje, jak Ševčík během svých přednášek na akademické půdě uváděl dezinformace o očkování proti covidu. Před loňskými volbami prý hovořil o politické straně Trikolora, za kterou kandidoval do Poslanecké sněmovny a v níž působí jako ekonomický poradce.

Co se týká ruské válečné agrese na Ukrajině, student Kuneš říká, že Ševčíkovy výroky během přednášek odpovídají jeho kontroverzním mediálním prohlášením. „Mám-li to říct na rovinu, až nepříjemně to připomíná prokremelskou propagandu. Že Ukrajina nese vinu na válce, že nemáme nikam posílat zbraně a podobně,“ popisuje Kuneš zážitky z Ševčíkových přednášek.

Kunešova slova tak popírají to, čím se Ševčík hájí. Na otázky Seznam Zpráv dlouhodobě neodpovídá, navzdory tomu pak tvrdí, že jeho vyjádření z rozhovorů jsou dezinterpretována.

Vedení školy selhalo

Proč jste se rozhodl ozvat se a vystoupit proti zvolení Miroslava Ševčíka děkanem Národohospodářské fakulty VŠE?

Protože mi přijde nepřijatelné, aby byl člověk s takovými morálními vlastnostmi ve vedení školy, nebo dokonce děkanem. Jeho činy v minulosti mi přišly nemorální, ať už zastrašování studentů, nebo řada jeho kauz a vyjádření.

Tvrdí, že selhali především politici USA, EU a též naši. Že Česko vyzbrojuje tamní skupiny, abychom Ukrajinu ještě víc rozvrátili, což je podle něho zločin. Dále mi vadí vytváření xenofobie z uprchlíků. Zmiňoval, že to bude stát hrozné peníze, že zaberou místa na školách a ve školkách. Zkrátka podněcuje xenofobní nálady. Říká, že válka je špatně, ale že si to musí uvědomit i Ukrajinci, napadený stát. Tvrzení, že Ukrajina nese vinu, mi přijde naprosto zvrácené. Jakub Kuneš, student Národohospodářské fakulty VŠE

Jakou školu studujete a na jaké předměty Ševčíka máte?

Studuji druhý ročník bakalářského studia na Národohospodářské fakultě VŠE. Pan docent nás učí Úvod do hospodářské a sociální politiky a Evropskou unii a její politiky.

Co očekáváte od vašeho výstupu? Myslíte si, že to přiměje další studenty k tomu, aby se svými problémy vystoupili?

Myslím si, že by určitě měli. Plně respektuji a chápu, že by se někdo bál vystoupit tak veřejně jako já, ale minimálně anonymně určitě. I já osobně jsem přemýšlel, zda mám vystoupit anonymně, což jsem nakonec neudělal i s vědomím, že to pro mě může mít důsledky. Zkrátka vylíčit, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, jaká je situace na fakultě.

Jak si vysvětlujete, že jmenování Ševčíka neproblematizoval rektor univerzity?

Vnímám to tak, že je to záležitost, ve které se zkrátka nechtějí angažovat. Na druhou stranu to nechápu, protože ten člověk poškozuje nejen jméno fakulty, ale také celé VŠE. Pakliže s ním někdo nesouhlasí, měl by se ozvat. Jestli se ho někdo ve vedení bojí, to já nedokážu říct. Způsob, jakým byl zvolen, že neměl žádného protikandidáta, považuji za selhání. Minimálně tam mohla zaznít alespoň nějaká oponentní stanoviska.

V akademickém senátu mají zastoupení i studenti. I ti dali Ševčíkovi hlas.

Ano, jsou tam tři zástupci, šest lidí pak ze strany učitelů. Přičemž k přijetí stačí hlas šesti z nich. Čili kdyby byl konsenzus čistě mimostudentský, tak s tím studenti stejně nic neudělají.

Jak reaguje Ševčík na stížnosti studentů?

Moc oficiálních stížností z řad studentů není. Když s ním byl jednou konflikt, proti studentům vytáhl vlivného advokáta Tomáše Sokola a požadoval po nich omluvu. Vůbec nevím, proč by to udělal, pokud ne proto, aby studenty zastrašil.

Svírá vaši fakultu strach ze Ševčíka?

Ano, lze to tak říci.

Foto: Jakub Jirásek, Seznam Zprávy Jakub Kuneš je studentem druhého ročníku na Národohospodářské fakultě VŠE. Připouští riziko, že kritika obávaného děkana mu může zkomplikovat jeho studia.

Zklamalo vás, že se proti Ševčíkově volbě děkanem nikdo ze studentů v senátu nepostavil?

Trochu mě to zklamalo.

Myslíte, že studenti v akademickém senátu věděli, že by byli stejně většinově přehlasováni, a proto se proti jeho volbě nepostavili?

O tom moc nechci spekulovat. Já do senátu moc nevidím. Vůbec nechci zpochybňovat proces, kterým byl zvolen, to bych chtěl zdůraznit. Zkrátka je to legitimně zvolený děkan.

Co říkáte na jeho výměnu se Zdeňkem Chytilem?

Byla to taková ta nucená výměna stráží, něco jako Putin a Medveděv. Kdybyste se zeptal studentů před půl rokem, kdo si myslí, že bude příští děkan, tak vám podle mě řekne většina studentů, že Ševčík.

Úspěch pro Trikoloru

Co říkáte na to, jakým způsobem politická strana Trikolora oslavovala na Facebooku Ševčíkovo zvolení – skoro jako kdyby vyhráli volby? Jak hodnotíte toto prolínání politiky a akademického světa?

Zaregistroval jsem to, ale snažím se je moc nesledovat. Nechci soudit způsob prezentace této politické strany. Na druhou stranu to z pozice Trikolory, jejíž největší úspěch za poslední dobu byl, že se celý internet směje Zuzaně Majerové Zahradníkové, dokážu nějak pochopit. Je to jeden z mála jejich úspěchů v době, kdy strana ztrácí relevanci.

Propaguje Ševčík Trikoloru během přednášek?

Při přednáškách určitě Trikolora zmiňovaná byla, byly tam před volbami narážky na Piráty, to mi taky nepřišlo vhodné. Na druhou stranu si myslím, že student vysoké školy by si měl být schopen příchozí informace sám přebrat. Samozřejmě ano, pojďme diskutovat o politice, agitace je špatná, ale neviděl bych to jako to nejhorší, to jsou jiné věci, za které bych šel na barikády. K zamyšlení je také to, že politiku do škol přináší člověk, jehož strana dlouhodobě brojila proti politické agitaci ve školách.

Skvělá zpráva! 🥳 Ekonomický expert Trikolory doc. Miroslav Ševčík byl všemi hlasy akademického senátu zvolen děkanem... Posted by Trikolora on Wednesday, April 20, 2022

Co vám konkrétně vadí na Ševčíkově chování?

Hodně mi vadilo, když pan docent vystoupil na – řekněme takovém palékařském – fóru. Samozřejmě kdyby tam vystupoval jako soukromá osoba, tak já nemusím souhlasit s ničím, co tam říká, na to má samozřejmě plné právo. Co mi ale opravdu vadilo, bylo, že v prezentaci, která obsahovala lži a dezinformace, použil logo Národohospodářské fakulty. A mně přijde krajně nevhodné propojovat svoje osobní vyjádření se značkou školy.

Miroslav Ševčík loni pár týdnů po odhalení kauzy Vrbětice znedůvěryhodňoval ředitele Bezpečnostní informační služby (BIS), uvedl, že víc věří Putinovi než šéfovi BIS. Zodpovědnost za ruskou válku na Ukrajině připisuje i západním státům. Co na jeho názory říkáte?

Vždy když mě chce někdo z kamarádů naštvat, tak mi jeho vyjádření pošle. Přijde mi šílené, že objektivně relativizuje válku, že v souvislosti s jednostrannou agresí Ruska mluví o selhání politiků USA a Ukrajiny, cestu do Kyjeva vidí jako snahu o zviditelnění a PR. Relativizuje válku, tvrdí, že měli jednat politici EU a že ukrajinský prezident jen přilil olej do ohně. Hned dodává, že se ucho utrhlo, což dohromady vůbec nedává smysl.

Tvrdí, že selhali především politici USA, EU a též naši. Že Česko vyzbrojuje tamní skupiny, abychom Ukrajinu ještě víc rozvrátili, což je podle něho zločin. Dále mi vadí vytváření xenofobie z uprchlíků. Zmiňoval, že to bude stát hrozné peníze, že zaberou místa na školách a ve školkách. Zkrátka podněcuje xenofobní nálady. Říká, že válka je špatně, ale že si to musí uvědomit i Ukrajinci, napadený stát. Tvrzení, že Ukrajina nese vinu, mi přijde naprosto zvrácené.

Co říkáte na jeho kritiku ředitele Bezpečnostních informačních služeb (BIS) Michala Koudelky?

To považuji za naprostý vrchol toho všeho, že útočí na šéfa bezpečnostní služby České republiky, jednoho ze základních pilířů obrany státu, srovnává ho s Putinem, který páchá genocidu na Ukrajině. Pan docent to říkal před rokem, ale doteď se za to neomluvil a ani se od svých výroků nedistancoval. A já bych rád vyzval pana docenta Miroslava Ševčíka, aby se řediteli BIS omluvil a přestal zpochybňovat úřad, který tady chrání naši zemi.

Jako Kreml

Změnil se při přednáškách po 24. únoru, tedy vypuknutí ruské války na Ukrajině, jeho postoj k Rusku?

Nevím, jak moc se změnil, ale nepřesně argumentuje Azovem, a mám-li to říct na rovinu, až nepříjemně to připomíná prokremelskou propagandu. Že Ukrajina nese vinu na válce, že nemáme nikam posílat zbraně a podobně. I lidsky je mi to nepříjemné.

Jak to vypadá, když s ním jdete do střetu a oponujete jeho přesvědčení?

Většinou se s ním diskuse nedá vést. Já se snažím o věcnou debatu, bez argumentačních faulů, které samozřejmě dělá každý, ale alespoň bez osobních útoků, podloženou daty, ale stále jsem se nesetkal s věcnou argumentací.

Prezentuje své názory jako podněty ke konverzaci a diskusi, nebo spíše jako fakta?

Dobrá otázka, protože právě tato kontroverzní témata bych uvítal dejme tomu na diskusním semináři o deseti lidech, kde by tohle všechno, jako covid a ruská agrese, byla legitimní témata do debaty. Co mi ale skutečně vadí, je ta jednostrannost, se kterou to bylo podáváno. Při přednášce mi to nepřijde vhodné.

Jakým způsobem se ke zmiňovaným tématům dostává?

Většinou jde o narážky během přednášky. Pouštěl nám v souvislosti s Evropskou unií tiskovku, která byla o zveřejňování smluv společnosti Pfizer. Na základě toho jsme se dostali k tématu covidu. Tvrdil například, že třetí dávky očkování nejsou otestovány. Jenže to nebyla pravda, ukazoval jsem mu data a fakta, nechtěl je slyšet. Já bych se na dané přednášce klidně pobavil o tom, jestli to začerňování smluv se společností Pfizer je legitimní, nebo ne. Ale proboha, nebudeme se přece bavit o tom, jestli vakcíny fungují, když existovaly jasné důkazy a data, že vakcíny fungují a jsou bezpečné. Nebo o tom, jestli se člověk v respirátoru dusí. Říkat tam takhle hrubé fyzikální omyly, jako že se dusím vlastním oxidem uhličitým, to je jako říct, že chci projít několikakilometrovou branou a já se tam nevejdu.

A on sám ve škole respirátor nosil?

Ne, nenosí, a to ani v té nejhorší covidové vlně. Několikrát jen ukázal, že ho má v kapse.

Pokud jde o mě, chci jen poukázat na to, že v čele fakulty bude člověk postrádající jakoukoliv morálku, soudnost a sebereflexi. Ševčík svým chováním a postoji poškozuje všechno, co jakkoliv souvisí s VŠE. Přitom si myslím, že by měl potenciál být dobrým vyučujícím, umí věci podat živě a zábavnou formou, takže je škoda, jak svůj obraz neustále poškozuje. Chová se arogantně bez špetky pokory. Jakub Kuneš, student Národohospodářské fakulty VŠE

Upozornil ho někdo na to, že by si měl respirátor nasadit?

Pokoušel jsem se mu to vysvětlit, že ten respirátor je od toho, aby se nosil, ale nikdy jsem ho na něm neviděl.

Řekl byste, že jeho chování na akademické půdě kopíruje jeho chování mimo ni?

Určitě, s tím můžu souhlasit.

Ptáme se z důvodu, že Miroslav Ševčík neodpovídá na položené dotazy redakce. Zajímalo nás, zda by nějak korigoval či upravil svá vyjádření na adresu BIS či Putina, chtěli jsme vědět, zda odsuzuje ruská zvěrstva na Ukrajině. Místo konkrétní odpovědi přišla jen sprcha urážek. Vymlouvá se, že jeho slova jsou překrucována. Takže když porovnáte to, co studentům říká na přednáškách, s tím, co řekl v médiích na adresu války na Ukrajině, Putina či BIS, shoduje se to?

Ano, ten styl projevu se mi zdá stejný a nepřipadá mi, že by to média vytrhávala z kontextu.

Takže při přednáškách pokračuje v útocích na bezpečnostní složky státu, v kritice Západu a dovozu zbraní, humanitární pomoci a podobně?

Obecně je tam ta kritika Západu permanentní. Vyučuje o Evropské unii, ze které by nejradši vystoupil.

Na jednání akademického senátu si Ševčík stěžoval, že dochází k ostrakizaci lidí s odlišným názorem.