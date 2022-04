Ševčík hájí Putina a chce být děkanem na VŠE. „Alarmující,“ říká ministryně

Ekonom a přední politik hnutí Trikolora Miroslav Ševčík je jediným kandidátem na děkana Národohospodářské fakulty VŠE. Akademický senát má děkana volit ve středu.

Někdejší člen KSČ za poslední rok učinil několik prokremelských prohlášení, po odhalení útoku ruských agentů ve Vrběticích zpochybnil činnost Bezpečnostní informační služby (BIS). Na dotazy, zda odsuzuje Putinovu agresi na Ukrajině či bere zpět svá slova o řediteli BIS Michalu Koudelkovi, neodpověděl.

Ministryni pro vědu, výzkum a inovace Heleně Langšádlové (TOP 09) vadí, že Ševčík nemá v děkanské kandidatuře soupeře. Kritizuje za to i fakultu.

„Vnímám jako alarmující nejen extrémní výroky pana Ševčíka, ale i samotný fakt, že osoba s takovými postoji je jediným kandidátem na děkana Národohospodářské fakulty VŠE. Návrh je o to více znepokojivý, že pan docent Ševčík dlouhodobě hájí Putinův režim, který dnes páchá brutální zločiny proti ukrajinskému obyvatelstvu,“ řekla ministryně Langšádlová Seznam Zprávám.

Co přesně Ševčík prohlásil? „Tak já osobně plukovníku Koudelkovi, který obdržel vyznamenání CIA, takzvanou Tenetovu cenu za zahraniční spolupráci, nevěřím ani to, že se jmenuje Koudelka. Ne že bych Putinovi věřil všechno, ale že se jmenuje Putin, to mu věřím,“ uvedl před rokem v dubnu v rozhovoru pro Parlamentní listy. Nedávno zase kritizoval cestu premiéra Petra Fialy (ODS) do válečného Kyjeva.

Seznam Zprávy zajímalo, co na Ševčíkovy názory a situaci, že nemá ve volbě soupeře, říká vedení Národohospodářské fakulty. Mluvčí však na otázky nereagoval, stejně tak předseda fakultního akademického senátu Ján Pavlík, který je podepsaný pod návrhem Ševčíkovy kandidatury na děkana.

Co na to rektor?

Děkana jmenuje a odvolává na návrh akademického senátu fakulty rektor univerzity. Seznam Zprávy proto oslovily rektora VŠE Petra Dvořáka se sérií dotazů týkajících se Ševčíkovy kandidatury a kontroverzních prohlášení.

Rektor uvedl, že s názory sice nemusí souhlasit, ale že ctí akademické svobody. K razantnějšímu zákroku vůči Ševčíkovi se nejspíš nechystá.

„Vysoká škola je přeci jen jiná instituce, než nějaká firma. Pokud se objeví nějaký názor od někoho ze školy, tak to není postoj VŠE, ten - pokud vůbec – bych snad musel v této chvíli říci já. A nemusí se mi leccos, co kdo řekne, líbit, ale současně nemohu každému schvalovat, co může kde říci. A nejsem ani zastáncem toho, reagovat na každý výrok, se kterým třeba nesouhlasím. Ale znovu zdůrazňuji, že to neznamená, že se tím nezabýváme,“ napsal rektor VŠE Seznam Zprávám.

Zajímalo nás, zda by pro něho bylo problematické Ševčíka děkanem jmenovat, či zda by Akademický senát měl při výběru Ševčíka, který nemá kandidáta, s jeho nedávnými prohlášeními konfrontovat.

„Co se týče senátu fakulty, tak mi nepřísluší jako samosprávnému orgánu fakulty vzkazovat, co by měl dělat (ani já bych nechtěl, aby oni mi říkali, co mám dělat). Jmenování děkanem má svá pravidla, která musím dodržovat, a mohu zvažovat leccos, ale – vzhledem k v předchozích větách uvedenému – tak, jak se ptáte, se mé uvažování neubírá,“ dodal rektor Dvořák, jemuž Ševčík dotazy redakce vykreslil jako osobní spor proti němu.